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Чемпионат мира
США
19.06.2026 22:00 – FT 2 : 0
Австралия
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Чемпионат мира
20 июня 2026, 02:50 | Обновлено 20 июня 2026, 02:51
128
0

ПОЧЕТТИНО: Я провел много матчей и, думаю, проигрывал больше, чем выигрывал

Пресс-конференция тренера сборной США после победы над Австралией (2:0)

20 июня 2026, 02:50 | Обновлено 20 июня 2026, 02:51
128
0
ПОЧЕТТИНО: Я провел много матчей и, думаю, проигрывал больше, чем выигрывал
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино
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Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино провел пресс-конференцию после победы над Австралией во втором туре группы D чемпионата мира 2026:

Маурисио, как вы оцениваете прогресс Алекса Фримана за последний год – от его первых матчей у вас на Золотом кубке до сегодняшнего важного гола за сборную?

– Его прогресс трудно объяснить. Я хочу отдать должное «Орландо», Оскару Парехе и его тренерскому штабу. Когда мы приехали и начали выстраивать отношения со всеми клубами MLS, стало ясно, насколько это важно. Иногда ты видишь игрока только по нескольким эпизодам, но доверяешь ему и даешь шанс приехать в сборную. Это невозможно без поддержки клубного тренера и его штаба. Без таких отношений и доверия очень трудно принимать решения.

Это хороший пример того, почему клубы и их тренеры тоже заслуживают признания. И, конечно, сам игрок. Алекс делает фантастическую работу. Его прогресс огромен. Он очень скромный, с отличным профилем, хочет учиться и всегда слушает. С ним приятно работать и просто быть рядом. Он прекрасный парень и замечательный футболист. На мой взгляд, у него есть потенциал стать одним из лучших игроков мира на своей позиции.

– Можете объяснить ваш тактический план сегодня, особенно роль Рикардо Пепи? Он сыграл очень сильно, особенно в первом тайме.

– Мы готовили другой план по сравнению с матчем против Турции. Когда мы анализируем соперника, стараемся создать план, который приблизит нас к победе. Сегодня была возможность сыграть с двумя нападающими. Мы хотели прижать их трех центральных защитников, использовать зоны за двумя полузащитниками и быстро переводить мяч с фланга на фланг.

На одном фланге создавался треугольник с Энтони, Пепи и Маликом, на другом – с Уэстоном, Джио и Балогуном. Игроки могли менять позиции, двигаться свободно, создавать динамику и не давать сопернику четких ориентиров. Думаю, подход сработал хорошо.

Но победу мы построили прежде всего на отношении. Я говорил игрокам: посмотрите на первый эпизод матча, как Пепи и Балогун пошли в прессинг. Это показало желание работать и делать усилие. Австралия хорошо играет длинными передачами, не просто выбивает мяч. Мы заставили их играть длиннее и менее комфортно.

Наш прессинг, начиная с двух нападающих, а затем через Уэстона, Джио, Малика, Тейлора и Энтони, очень помог обороне контролировать игру и потом самим выходить с мячом.

– Сиэтл давно считается одним из футбольных центров США и сложным местом для соперников. Что вы думаете об атмосфере сегодня?

– После матча я был очень эмоционален, хотя я не американец. Атмосфера была потрясающей. Болельщики встретили нас очень тепло, поддерживали и праздновали победу так, что это действительно тронуло. Игроки тоже были очень эмоциональны. Между энергией трибун и командой возникла идеальная связь.

Именно этого мы хотели – соединиться с людьми. Если мы хотим добиться больших вещей, нам нужна поддержка болельщиков. Мы чувствуем ее и здесь, в Сиэтле, и по всей стране. Эта энергия невероятно важна для команды.

– Вы говорили о влиянии Рикардо Пепи на матч. Что скажете о его характере и о том, как он заслужил место в составе?

– Для меня Рикардо – один из лучших нападающих в США. Его проблема была в том, что в последний год у него было слишком много травм и сложностей. Это мешало ему развиваться и проводить с нами больше времени. Но мы всегда ему доверяли. Сейчас, работая с нами, он становится лучше с каждым днем. Он может играть и с другим нападающим, и один. У него потрясающая способность создавать моменты и забивать.

Сегодня он и Фло Балогун проделали невероятную работу для команды. Мы очень довольны ими обоими. А еще у нас есть возможность выпускать Хаджи, когда кто-то из них устает. Думаю, у нас очень хорошее сочетание атакующих игроков.

– Насколько вы довольны тем, как команда справилась с физически сильной Австралией и не уступила ей в борьбе?

– Я увидел команду, которая действительно верит в то, что делает. Мы можем играть с разными планами и разными подходами, потому что все соперники разные. Нам нужно быть гибкими. Сегодня команда показала способность адаптироваться к требованиям соперника, к ходу игры и к тому плану, который подготовил тренерский штаб. Я могу сказать о своих игроках только хорошее. Они были фантастическими. Я сказал им: продолжайте, наслаждайтесь, вы делаете отличную работу.

– После двух побед на старте и таких выступлений о чем вы мечтаете на оставшуюся часть турнира?

– Нам нужно продолжать верить и подходить к каждому дню так же, как с первого дня: с верой, что мы можем победить. Мы должны много работать, но при этом наслаждаться временем вместе и каждый день строить наш путь к следующему матчу.

Мои мечты и видение не изменились. Конечно, когда команда хорошо играет и выигрывает, все становится проще. Раньше мы говорили: один матч, три очка. Теперь – два матча, шесть очков. Нужно идти к следующей игре и подойти к ней в таком же хорошем состоянии. Нужно наслаждаться, работать, быть ответственными, дисциплинированными и требовательными к себе. Нельзя расслабляться.

Игровой интеллект футболистов в этой команде очень высокий. Тренерский штаб тоже требовательный, но мы стараемся быть умными: понимать, когда и как давить. Думаю, мы продолжим в том же направлении.

– В зависимости от результата матча Турции, вы можете выиграть группу уже сегодня. Нужно ли сопротивляться соблазну думать о плей-офф?

– Честно говоря, мы все еще проживаем сегодняшний матч и говорим о нем. Думаю, завтра мы проснемся и начнем готовиться к игре против Турции. Слишком рано говорить о решениях на этот матч. Я не могу ничего предвосхищать. У нас тренируются 28 игроков, 26 в заявке, и все готовы играть. Любое решение будет приниматься в интересах сборной США. Есть соблазн говорить об именах, но если мы хотим побеждать и мечтать о большом, нужно говорить о команде, о сборной, а не об отдельных фамилиях.

– Вы удивились, что Австралия оставила на скамейке двух игроков, забивших Турции? Помогло ли это вам? И насколько опаснее стала Австралия, когда они вышли во втором тайме?

– Мы говорим об Австралии, о сборной США, о странах и командах. Это больше, чем решения одного тренера. Никто, кроме тренера, не знает, почему он принимает те или иные решения. Мы все принимаем их с идеей выиграть матч и хорошо сыграть. Иногда получается, иногда нет. Когда команда проигрывает, всегда говорят: «Нужно было выпустить этого» или «нужно было играть иначе». Но это несправедливо. Тони – отличный тренер, он лучше всех знает, почему принял свои решения.

Со мной такое тоже случалось много раз. Я провел много матчей как тренер и, думаю, проигрывал больше, чем выигрывал. Но всегда пытался дать лучшее. Сегодня мы были лучше. Возможно, даже с другими игроками результат мог быть таким же.

– Первую паузу на воду болельщики громко освистали. Нужно ли что-то менять, если фанаты против таких пауз?

– Сегодня я согласен с паузами на воду. Игрокам было тяжело. Открытый стадион, полдень, лето – было действительно жарко. Такая пауза была нужна, чтобы помочь обеим командам восстановиться и сохранить хорошее зрелище для болельщиков. В таких матчах, в 12 часов дня, это необходимо.

Видеообзор матча

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Фримен (США).
11’
ГОЛ ! Автогол забил Кэмерон Берджесс (Австралия).
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Маурисио Почеттино пресс-конференция сборная США по футболу сборная Австралии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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