Таблица ЧМ. Сборная США досрочно вышла в плей-офф на домашнем мундиале
Американцы выиграли у команды Австралии со счетом 2:0
Сборная США одержала победу над Австралией в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.
Поединок в Сиэтле (штат Вашингтон) на стадионе Lumen Field завершился со счетом 2:0.
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Американцы открыли счет уже на 11-й минуте, защитник австралийцев Кэмерон Берджесс срезал мяч в собственные ворота.
Удвоили преимущество хозяева в конце первого тайма, на 43-й минуте Алекс Фримен завершил атаку команды.
После перерыва США довела матч до сухой победы (2:0), набрала 6 очков и досрочно вышла в 1/16 финала.
ЧМ-2026. Турнирная таблица группы D:
- США (6 очков), Австралия (3), Турция, Парагвай (по 0)
Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:
- США – уже вышла, Австралия – 73%, Турция – 50%, Парагвай – 46%
Дальнейшее расписание матчей группы D:
- 19 июня. Турция – Парагвай
- 25 июня. Турция – США, Парагвай – Австралия
Чемпионат мира 2026. Группа D. 2-й тур, 19 июня 2026
Сиэтл (штат Вашингтон, США), стадион Lumen Field
22:00. США – Австралия – 2:0
Голы: Кэмерон Берджесс, 11 (автогол), Алекс Фримен, 43
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