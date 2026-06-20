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Чемпионат мира
20 июня 2026, 00:04 | Обновлено 20 июня 2026, 00:45
572
0

Таблица ЧМ. Сборная США досрочно вышла в плей-офф на домашнем мундиале

Американцы выиграли у команды Австралии со счетом 2:0

20 июня 2026, 00:04 | Обновлено 20 июня 2026, 00:45
572
0
Таблица ЧМ. Сборная США досрочно вышла в плей-офф на домашнем мундиале
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная США одержала победу над Австралией в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.

Поединок в Сиэтле (штат Вашингтон) на стадионе Lumen Field завершился со счетом 2:0.

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Американцы открыли счет уже на 11-й минуте, защитник австралийцев Кэмерон Берджесс срезал мяч в собственные ворота.

Удвоили преимущество хозяева в конце первого тайма, на 43-й минуте Алекс Фримен завершил атаку команды.

После перерыва США довела матч до сухой победы (2:0), набрала 6 очков и досрочно вышла в 1/16 финала.

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы D:

  • США (6 очков), Австралия (3), Турция, Парагвай (по 0)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

  • США – уже вышла, Австралия – 73%, Турция – 50%, Парагвай – 46%

Дальнейшее расписание матчей группы D:

  • 19 июня. Турция – Парагвай
  • 25 июня. Турция – США, Парагвай – Австралия

Чемпионат мира 2026. Группа D. 2-й тур, 19 июня 2026

Сиэтл (штат Вашингтон, США), стадион Lumen Field

22:00. США – Австралия – 2:0

Голы: Кэмерон Берджесс, 11 (автогол), Алекс Фримен, 43

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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