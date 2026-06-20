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Чемпионат мира
20 июня 2026, 00:29 | Обновлено 20 июня 2026, 00:45
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0

ФОТО. Сборная США одержала вторую победу на домашнем ЧМ-2026

Команда Австралии пропустила от соперников два мяча

20 июня 2026, 00:29 | Обновлено 20 июня 2026, 00:45
65
0
ФОТО. Сборная США одержала вторую победу на домашнем ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная США выиграла у команды Австралии в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.

Поединок в Сиэтле (штат Вашингтон) на стадионе Lumen Field завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 11-й минуте защитник австралийцев Кэмерон Берджесс забил автогол.

На 43-й минуте Алекс Фримен удвоил перевес американцев (2:0).

Сборная США набрала 6 очков и досрочно вышла в 1/16 финала на домашнем мундиале.

Турнирное положение: США (6 очков), Австралия (3), Турция, Парагвай (по 0).

Чемпионат мира 2026. Группа D. 2-й тур, 19 июня 2026

Сиэтл (штат Вашингтон, США), стадион Lumen Field

22:00. США – Австралия – 2:0

Голы: Кэмерон Берджесс, 11 (автогол), Алекс Фримен, 43

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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