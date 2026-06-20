ФОТО. Сборная США одержала вторую победу на домашнем ЧМ-2026
Команда Австралии пропустила от соперников два мяча
Сборная США выиграла у команды Австралии в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.
Поединок в Сиэтле (штат Вашингтон) на стадионе Lumen Field завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.
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На 11-й минуте защитник австралийцев Кэмерон Берджесс забил автогол.
На 43-й минуте Алекс Фримен удвоил перевес американцев (2:0).
Сборная США набрала 6 очков и досрочно вышла в 1/16 финала на домашнем мундиале.
Турнирное положение: США (6 очков), Австралия (3), Турция, Парагвай (по 0).
Чемпионат мира 2026. Группа D. 2-й тур, 19 июня 2026
Сиэтл (штат Вашингтон, США), стадион Lumen Field
22:00. США – Австралия – 2:0
Голы: Кэмерон Берджесс, 11 (автогол), Алекс Фримен, 43
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