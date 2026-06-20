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Чемпионат мира
20 июня 2026, 00:51 | Обновлено 20 июня 2026, 00:52
94
0

ФОТО. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 между США и Австралией

Форвард американцев Фоларин Балогун получил приз от организаторов

20 июня 2026, 00:51 | Обновлено 20 июня 2026, 00:52
94
0
ФОТО. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 между США и Австралией
Getty Images/Global Images Ukraine. Фоларин Балогун
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Сборная США выиграла у Австралии в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.

Игра в Сиэтле (штат Вашингтон) на стадионе Lumen Field завершилась со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 11-й минуте защитник австралийцев Кэмерон Берджесс провел автогол

На 43-й минуте Алекс Фримен удвоил перевес сборной США (2:0).

Лучшим игроком матча стал форвард сборной США Фоларин Балогун.

Сборная США с двумя победами набрала 6 очков и досрочно вышла в 1/16 финала.

Турнирное положение (группа D): США (6 очков), Австралия (3), Турция, Парагвай (по 0).

Чемпионат мира 2026. Группа D. 2-й тур, 19 июня 2026

Сиэтл (штат Вашингтон, США), стадион Lumen Field

22:00. США – Австралия – 2:0

Голы: Кэмерон Берджесс, 11 (автогол), Алекс Фримен, 43

ФОТО. Лучшим игроком матча стал Фоларин Балогун из США

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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