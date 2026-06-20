ФОТО. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 между США и Австралией
Форвард американцев Фоларин Балогун получил приз от организаторов
Сборная США выиграла у Австралии в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.
Игра в Сиэтле (штат Вашингтон) на стадионе Lumen Field завершилась со счетом 2:0.
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На 11-й минуте защитник австралийцев Кэмерон Берджесс провел автогол
На 43-й минуте Алекс Фримен удвоил перевес сборной США (2:0).
Лучшим игроком матча стал форвард сборной США Фоларин Балогун.
Сборная США с двумя победами набрала 6 очков и досрочно вышла в 1/16 финала.
Турнирное положение (группа D): США (6 очков), Австралия (3), Турция, Парагвай (по 0).
Чемпионат мира 2026. Группа D. 2-й тур, 19 июня 2026
Сиэтл (штат Вашингтон, США), стадион Lumen Field
22:00. США – Австралия – 2:0
Голы: Кэмерон Берджесс, 11 (автогол), Алекс Фримен, 43
ФОТО. Лучшим игроком матча стал Фоларин Балогун из США
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