Автобус, который нравится. 5 причин любить эту сборную Австралии

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Винченцо Монтелла, тренер сборной Турции, после поражения своей команды от австралийцев (0:2) объяснил эту неудачу… невезением. Дескать, 30 ударов должно быть достаточно для забитого гола, победы в матче и т.д. Вне контекста – действительно, более чем достаточно. Но какими были эти попытки? Их суммарная «стоимость» составила всего 1.36 xG, то есть каждый – по 0.04. Насколько это плохо? Очень. Например, тот же «Вулверхэмптон» покинул АПЛ без шансов в этом сезоне со средним показателем xG/удар в… 0.096. Вдвое лучшим. То есть даже безнадёжная атака «волков» на дистанции была значительно более убедительной, чем у Турции с её 30 ударами. Да и вообще: целых 16 из 30 были из-за пределов штрафной, 12 – заблокированные, ещё несколько – с очень острых углов. Самое показательное: два лучших по xG момента в матче – австралийские, визуально и на мой нескромный взгляд 2 из 3 лучших по опасности – тоже. А какой тогда смысл в этих 30 ударах?

Победа Австралии в первом туре – одна из главных его сенсаций. Но говорить о триумфе маленькой сборной и несколько поздно, и, честно говоря, просто не хочется. Потому что она не претендует на титул и не играет в футбол лучше всех – а «просто» нравится. Ниже – о причинах моей (и, я уверен, не только моей) симпатии к сборной Австралии.

Бич

Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Бич

Сразу о неожиданном – позиции вратаря. Я описывал эту группу перед ЧМ (кстати, тогда Австралии отдал первое место), поэтому думал, что готов к старту команды на турнире… А в итоге критически ошибся уже на этапе угадывания состава. Не только я: чуть ли не все эксперты и «эксперты» ожидали увидеть на воротах Австралии Райана. Во-первых, из-за опыта 34-летнего голкипера, который за свою карьеру успел поиграть за «Арсенал» и побывать на нескольких ЧМ. Во-вторых, из-за того, что Мэтью до сих пор в форме: в прошлом сезоне он был основным вратарём в «Леванте» и помог «летучим мышам» сохранить место в Ла Лиге. Причём сенсационно. С положительным балансом пост-шота, то есть в качестве вратаря, который именно помогает команде, а не усложняет ей жизнь. Было очевидно, что именно Райан станет №1 Австралии на турнире.

Но в Австралии решили иначе. Поэтому не опытный и стабильный Райан, а молодой Бич. У которого нет больших побед (ну, не было) ни в сборной, ни в клубной карьере. В конце концов, ему всего 22. Он играет за какой-то «Мельбурн» и только мечтает перейти в более сильный клуб этим летом. Или следующим. Или, возможно, позже. Когда-нибудь. Если повезёт. А тут выходит в стартовом составе и делает 8 сейвов в первом же матче против Турции. Не все выдающиеся. Не каждый был сложным. Но несколько – топовые. А главное: сама игра была безошибочной на протяжении всех 90 минут. Ворота Бича бомбардировали ударами в среднем каждые 3 минуты, кроссами – тоже регулярно. А он не потерял концентрацию. Не растерялся. Продолжал и удачно занимать позицию, и время от времени снимать верховые мячи. Уже звезда. Уже запомнился (а разве мог не запомниться с такой фамилией?). Уже понравился.

Крутой автобус

Getty Images/Global Images Ukraine

Уже на текущем ЧМ мы увидели немало команд, которые лишь мешают играть сопернику и даже не планируют делать этого сами: ЮАР, Кабо-Верде, ДР Конго, Катар и т. д. То есть игрой «вторым номером» уже никого не удивить. И точно никого не порадовать. Потому что слишком много одинаковых коллективов без собственной индивидуальности, которые в плохой день ещё и на отбой сыграть качественно не могут: а на что тогда вообще способны и зачем отправлялись на мундиаль? К Австралии здесь придираться трудно, ведь её версия «автобуса» – топовая. Хотя бы из-за уже упомянутой во вступлении статистики ударов Турции. Сильный соперник с Гюлером и Йылдызом в составе не создавал у ворот Бича выдающихся моментов – был вынужден раз за разом лишь «плевать» издали. Австралийцы заставили турков полагаться исключительно на мастерство выполнения ударов с дистанции. И те не справились.

Австралия забила в быстрой атаке, а затем – дальним ударом. Могла забить ещё хотя бы один раз после стандартного положения в начале второго тайма, когда футболист просто не дотянулся до мяча на линии вратарской, чтобы направить его в противоход голкиперу. Играла ли Австралия на отбой? Да. Делала ли она это всегда? Ну, нет. Иначе у неё не было бы этих моментов. В конце концов, команда уступила с разницей всего в 0.18 xG в день, когда владела мячом лишь 28%. И когда вела в счёте более часа. То есть могла защищаться с самого начала. Только защищаться. Однако нет – пыталась забить сначала первый, затем – второй гол. Регулярно разыгрывала комбинации втроем на флангах, чтобы выбегать в быстрые атаки – её моменты создавались не хаотично, а в результате отработанных ситуаций. Игра вторым номером, какой она и должна быть. Такое нам нравится.

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Герои в каждой из линий

У многих маленьких сборных есть топовые игроки лишь на одной из позиций. Вот, например, Иордания – это Аль-Таамари и остальные, Иран – Хусейн и статисты. А вот Австралия – это всё-таки команда. Возможно, самая сбалансированная в группе D и среди всех маленьких сборных на этом большом турнире. В воротах – уже упомянутый крутой Бич. В обороне – Чиркати из «Пармы» и Бос из «Фейеноорда». Оба входят в число главных надежд сборной на ближайшие 10 лет. Один из них уже играет в топ-лиге, у другого – более десятка голевых действий за сезон на позиции защитника в Нидерландах. А ещё есть Суттар ростом почти 2 метра – магнит для всех подач соперника в штрафную площадку Австралии, турки не дадут соврать. В центре поля в первом матче неожиданно убедил Окон-Энгстлер, который совершил 13 действий в обороне и записал на свой счет голевую передачу. И даже тот факт, что он играет лишь на родине, не помешал.

Getty Images/Global Images Ukraine. Нестори Иранкунда

В первом туре для Австралии решающую роль сыграли быстрые ноги Иранкунды – 20-летнего вингера, которого «Бавария» уже успела купить… и вскоре продать. Сейчас он играет в ЧШ, но после ЧМ, рискну предположить, больше не будет. Понравился и Туре из «Норвича». Не понравились Ирвин и Вольпато, ведь первый получил в стартовом матче всего 6 минут, а второй на поле вообще не появился. Оба могут (да что там: должны!) напомнить о себе по ходу турнира. То есть в Австралии нет как такового единого лидера и героя. Нет, их несколько. По крайней мере по одному в каждой линии. Не всё лежит на плечах одного сильного футболиста. Бич сыграет плохо? Атака подстрахует. И наоборот. Благодаря этому Австралия не кажется ограниченной. Выглядит интересной и вариативной. И так легче выбирать любимчиков. А на ЧМ для комфортного просмотра матчей маленьких сборных это традиционно важно.

Аутсайдер, который готов

Сборная Катара не играла в футбол ни в первом, ни во втором туре. При этом однажды даже добилась нужного результата, но вопрос «зачем приехали?» остался. ЧМ-2026 – слишком большой. Здесь слишком много команд-статистов, которые просто лишние. Например, Кюрасао. Парагвай. Узбекистан. Можно продолжать долго. Расширение турнира подарило нам больше матчей, но и меньше интриги относительно того, какие из топовых и средних сборных окажутся в плей-офф. Ответ: все. Ведь никакой Кюрасао не помешает Германии, Кот-д’Ивуару и Эквадору одолеть себя и квалифицироваться в следующий раунд. «Группу смерти» с участием Норвегии, Франции и Сенегала откровенно портит Ирак, который, вероятно, проиграет все матчи и позволит пройти дальше всем вышеперечисленным. Слабые аутсайдеры делают ЧМ неинтересным на групповом этапе. Из-за них интрига не «кто выйдет?», а лишь «с каких позиций?».

А вот Австралия – тот самый аутсайдер, который так сильно был нам нужен. Букмекер давал на её победу в группе всего 8% перед стартом турнира. То есть шансы мизерные. Место на финише– где-то среди последних. Даже выход в плей-офф не гарантирован. А команда берёт и уже в первом матче даёт отпор одному из двух главных фаворитов группы. И не просто побеждает его – переигрывает в футбол. Австралия всего за 90 минут доказала, что её не запугать. Что она может предложить зрителю и сопернику нечто большее, чем просто «отбывание номера». В конце концов, эта Австралия удивляла и 4 года назад на ЧМ в Катаре: тогда она вышла из группы с Данией и Францией. Первую в следующий этап не пустила, в ворота второй забила гол. В плей-офф огорчила и Аргентину. Уже тогда эта Австралия была готова удивлять. Прошло 4 года – и она стала только лучше. Теперь делает это ещё более профессионально.

Молодая команда

Очень много случаев, когда сборная приезжает на крупный турнир, впечатляет и… заканчивается. Потому что смена поколений и, классическая история, коллектив смог собраться только на один большой турнир, а потом вспомнил, что вообще-то так себе играет в футбол… Таких примеров немало среди маленьких и средних команд, но есть и среди крупных: например, вспомните Италию после победного Евро-2020. Так вот: с Австралией такого не случится. Потому что это не просто крутая – ещё и очень молодая команда. Иранкунде всего 20. Если не будет принимать глупых карьерных решений, через 4 года отправится на новый чемпионат мира в статусе важного игрока команды из топ-5 лиг. Плюс-минус то же самое касается Туре, которому 22. Вольпато пока не лидер этой команды, но может им стать. Время есть: ему тоже 22. Вратарю столько же. Босу? 23. Чиркати? 22.

Даже тому же Суттару всего 27, так что и он вряд ли пропустит следующий чемпионат мира. Конечно, в сборной есть и ветераны. Ирвину 33, Райану 34 – но оба не вышли в стартовом составе на первый тур. Может, специально: тренер хочет работать на долгосрочную перспективу, а не выигрывать за счет опыта как можно больше матчей уже сейчас. Прагматично было бы поставить в ворота Райана, но наставник Попович (кстати, тоже молодой и перспективный!) доверился Бичу, чтобы тот дебютировал сейчас и не был шокирован уровнем ЧМ через 4 года. Тот дебютировал. Доказал, что уже готов. И будет готов снова через 4 года. Как и многие-многие другие. Эта Австралия нравится уже сейчас, но её самые ценные футболисты ещё далеки от пика формы. Будут лишь набирать. Станут лучше. Уже готовы поражать в хороший день – и будут готовы делать это ещё более регулярно через 4 года.

ЧМ закончится, а эта сборная Австралии – нет. В 2030 году она вернётся более сильной и опытной. Вероятно, тогда – уже с представителями в том числе топ-клубов в составе. И тогда её уже никто не назовёт явным аутсайдером. И победе над турками не удивится. А пока можно. Пока даже нужно. Потому что эта Австралия – впечатляющая. И просто замечательная.

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