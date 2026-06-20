Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все решил быстрый гол. Шотландия уступила Марокко
Чемпионат мира
20 июня 2026, 03:01 | Обновлено 20 июня 2026, 03:37
291
3

Все решил быстрый гол. Шотландия уступила Марокко

Сайбари забил во втором матче подряд

20 июня 2026, 03:01 | Обновлено 20 июня 2026, 03:37
291
3 Comments
Все решил быстрый гол. Шотландия уступила Марокко
Équipe du Maroc
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Шотландии сыграла против Марокко. После победы в первом матче шотландцы подходили к игре в статусе лидера группы, и даже ничья серьезно приближала команду к плей-офф. Однако уже старт встречи полностью изменил сценарий.

Марокко забило практически сразу. Уже на второй минуте Сайбари получил мяч в штрафной площади и мощным ударом в ближний верхний угол открыл счет. Такой быстрый гол стал настоящим шоком для Шотландии, которая изначально вышла играть в достаточно осторожном и оборонительном формате.

После пропущенного мяча британской команде нужно было перестраиваться, но сделать это оказалось крайне сложно. Более того, шотландцы не слишком активно пытались менять рисунок игры. Команда продолжала действовать плотно в обороне, редко подключала большие силы к атакам и почти не создавала давления на ворота Буну.

Для Марокко такой сценарий был вполне комфортным. Команда спокойно контролировала ситуацию, а время от времени еще и находила свободные зоны впереди. На 30-й минуте хороший момент имел Эль-Айнауи, который после передачи Диаса пробил с линии штрафной, но отправил мяч выше ворот. Еще через пять минут Эль-Ханнус был обязан забивать второй гол, однако, оказавшись практически перед воротами, тоже пробил выше.

У Шотландии в первом тайме почти ничего не получалось в атаке. Единственный удар команда нанесла уже в компенсированное время, когда Макгинн после передачи Робертсона пробил с острого угла, но также не попал в створ.

Второй тайм начался со спорного эпизода. Макгинн упал в штрафной площади Марокко, и повтор показал, что основания для пенальти действительно были. Однако арбитр из Узбекистана, который в целом позволял командам много бороться и держал высокий порог фола, не указал на точку. Благодаря такой манере судейства игра смотрелась динамично и без лишних пауз, но этот эпизод для Шотландии получился болезненным.

Почти сразу после этого Марокко могло окончательно закрывать матч. Сайбари был близок к дублю, но после его удара и рикошета от защитника мяч попал в перекладину. Спустя минуту Эль-Ханнус замыкал подачу с фланга головой, однако Ганн совершил фантастический сейв и оставил Шотландию в игре.

На старте второго тайма марокканцы заметно прибавили в агрессии. Было видно, что команда получила установку забить второй мяч и сделать преимущество более комфортным. Марокко чувствовало, что соперник не слишком опасен впереди, а в обороне у шотландцев появляются проблемы. Но реализовать свои моменты африканской сборной так и не удалось.

В середине тайма темп матча сбил водный перерыв, после которого начались замены. Такая пауза скорее сыграла на руку Марокко: игра стала менее ритмичной, а Шотландии было все сложнее разгонять атаки.

В последние десять минут шотландцы все же попытались усилить давление. Марокко ожидаемо отошло глубже к своим воротам и сосредоточилось на сохранении счета. При этом команда не просто отбивалась, а еще и находила возможности для контратак, где могла забивать второй мяч.

В итоге счет так и не изменился. Гол Сайбари на второй минуте принес Марокко важнейшую победу над Шотландией и серьезно улучшил положение команды в группе.

Чемпионат мира. Группа C. 2-й тур.

Шотландия – Марокко – 0:1

Гол: Сайбари, 2.

Предупреждение: Робертсон, 66 - Диоп, 23.

Шотландия: Ганн, Хенли, Хендри, Робертсон, Тирни (Геннон-Доак, 60), Паттерсон (Ралстон, 89), Мактоминей, Фергюсон, Макгинн, Кристи (Маклин, 72), Адамс (Дайкс, 72)

Запасные: Гаем, Геннон-Доак, Гордон, Хики, Дайкс, Келли, Кертис, Маккенна, Маклин, Ралстон, Стюарт, Суттар, Флетчер, Херст, Шенкленд

Марокко: Буну, Хакими, Диоп, Риад, Мазрауи, Эль-Айнауи, Буадди, Унаи (Эль Мурабет, 90), Эль-Ханнус (Тальби, 84), Сайбари (Рахими, 84), Диас (Амаймуни, 84)

Запасные: Амаймуни, Амрабат, Беламмари, Эль-Кааби, Эль-Мурабет, Эль-Уахди, Мунир, Рахими, Саадан, Салах-Эддин, Сбай, Тальби, Таньяути, Хальхаль, Яссин

Стадион: Жиллетт Стэдиум (Фоксборо)

Арбитр: Ильгиз Танташев (Узбекистан)

По теме:
ФОТО. Во время матча чемпионата мира 2026 замечен флаг Украины
ВИДЕО. Звездный футболист продавал стикеры Panini в Нью-Йорке
ФОТО. ЧМ-2026: определен лучший игрок матча Шотландия – Марокко
сборная Марокко по футболу сборная Шотландии по футболу чемпионат мира по футболу отчеты
Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рафинья, Винисиус и Кунья. ЧМ-26: названы составы на матч Бразилия – Гаити
Футбол | 20 июня 2026, 02:23 0
Рафинья, Винисиус и Кунья. ЧМ-26: названы составы на матч Бразилия – Гаити
Рафинья, Винисиус и Кунья. ЧМ-26: названы составы на матч Бразилия – Гаити

Поединок начнется 20 июня в 03:30 по Киеву на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии

Динамо вернет своего бывшего капитана
Футбол | 19 июня 2026, 11:38 6
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана

Сидорчук будет работать в структуре клуба

«Путин – х**о». Ломаченко назвал виновного в войне между Украиной и россией
Бокс | 19.06.2026, 23:22
«Путин – х**о». Ломаченко назвал виновного в войне между Украиной и россией
«Путин – х**о». Ломаченко назвал виновного в войне между Украиной и россией
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Футбол | 19.06.2026, 11:01
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Бокс | 19.06.2026, 21:23
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Два пенальті у ворота арабчі не поставив кандон зі свистком!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
як же ж бісить коли на початку луплять гол, а решту матчу вату катають! це просто треш! 
Ответить
0
Популярные новости
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
18.06.2026, 10:43 1
Футбол
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
19.06.2026, 07:32
Футбол
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
18.06.2026, 07:02 10
Футбол
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
19.06.2026, 15:28 1
Бокс
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
18.06.2026, 08:22 1
Бокс
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
18.06.2026, 06:59 8
Бокс
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
18.06.2026, 16:50 1
Волейбол
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
19.06.2026, 08:32 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем