Все решил быстрый гол. Шотландия уступила Марокко

Во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Шотландии сыграла против Марокко. После победы в первом матче шотландцы подходили к игре в статусе лидера группы, и даже ничья серьезно приближала команду к плей-офф. Однако уже старт встречи полностью изменил сценарий.

Марокко забило практически сразу. Уже на второй минуте Сайбари получил мяч в штрафной площади и мощным ударом в ближний верхний угол открыл счет. Такой быстрый гол стал настоящим шоком для Шотландии, которая изначально вышла играть в достаточно осторожном и оборонительном формате.

После пропущенного мяча британской команде нужно было перестраиваться, но сделать это оказалось крайне сложно. Более того, шотландцы не слишком активно пытались менять рисунок игры. Команда продолжала действовать плотно в обороне, редко подключала большие силы к атакам и почти не создавала давления на ворота Буну.

Для Марокко такой сценарий был вполне комфортным. Команда спокойно контролировала ситуацию, а время от времени еще и находила свободные зоны впереди. На 30-й минуте хороший момент имел Эль-Айнауи, который после передачи Диаса пробил с линии штрафной, но отправил мяч выше ворот. Еще через пять минут Эль-Ханнус был обязан забивать второй гол, однако, оказавшись практически перед воротами, тоже пробил выше.

У Шотландии в первом тайме почти ничего не получалось в атаке. Единственный удар команда нанесла уже в компенсированное время, когда Макгинн после передачи Робертсона пробил с острого угла, но также не попал в створ.

Второй тайм начался со спорного эпизода. Макгинн упал в штрафной площади Марокко, и повтор показал, что основания для пенальти действительно были. Однако арбитр из Узбекистана, который в целом позволял командам много бороться и держал высокий порог фола, не указал на точку. Благодаря такой манере судейства игра смотрелась динамично и без лишних пауз, но этот эпизод для Шотландии получился болезненным.

Почти сразу после этого Марокко могло окончательно закрывать матч. Сайбари был близок к дублю, но после его удара и рикошета от защитника мяч попал в перекладину. Спустя минуту Эль-Ханнус замыкал подачу с фланга головой, однако Ганн совершил фантастический сейв и оставил Шотландию в игре.

На старте второго тайма марокканцы заметно прибавили в агрессии. Было видно, что команда получила установку забить второй мяч и сделать преимущество более комфортным. Марокко чувствовало, что соперник не слишком опасен впереди, а в обороне у шотландцев появляются проблемы. Но реализовать свои моменты африканской сборной так и не удалось.

В середине тайма темп матча сбил водный перерыв, после которого начались замены. Такая пауза скорее сыграла на руку Марокко: игра стала менее ритмичной, а Шотландии было все сложнее разгонять атаки.

В последние десять минут шотландцы все же попытались усилить давление. Марокко ожидаемо отошло глубже к своим воротам и сосредоточилось на сохранении счета. При этом команда не просто отбивалась, а еще и находила возможности для контратак, где могла забивать второй мяч.

В итоге счет так и не изменился. Гол Сайбари на второй минуте принес Марокко важнейшую победу над Шотландией и серьезно улучшил положение команды в группе.

Чемпионат мира. Группа C. 2-й тур.

Шотландия – Марокко – 0:1

Гол: Сайбари, 2.

Предупреждение: Робертсон, 66 - Диоп, 23.

Шотландия: Ганн, Хенли, Хендри, Робертсон, Тирни (Геннон-Доак, 60), Паттерсон (Ралстон, 89), Мактоминей, Фергюсон, Макгинн, Кристи (Маклин, 72), Адамс (Дайкс, 72)

Запасные: Гаем, Геннон-Доак, Гордон, Хики, Дайкс, Келли, Кертис, Маккенна, Маклин, Ралстон, Стюарт, Суттар, Флетчер, Херст, Шенкленд

Марокко: Буну, Хакими, Диоп, Риад, Мазрауи, Эль-Айнауи, Буадди, Унаи (Эль Мурабет, 90), Эль-Ханнус (Тальби, 84), Сайбари (Рахими, 84), Диас (Амаймуни, 84)

Запасные: Амаймуни, Амрабат, Беламмари, Эль-Кааби, Эль-Мурабет, Эль-Уахди, Мунир, Рахими, Саадан, Салах-Эддин, Сбай, Тальби, Таньяути, Хальхаль, Яссин

Стадион: Жиллетт Стэдиум (Фоксборо)

Арбитр: Ильгиз Танташев (Узбекистан)