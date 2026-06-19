В ночь на 20 июня сборная Шотландии сыграет против Марокко во втором туре группового этапа чемпионата мира. Начало встречи — в 01:00 по Киеву.

Шотландцы стартовали с победы над Гаити со счетом 1:0, но сама игра оставила много вопросов. Команда действовала слишком осторожно, долго тянула резину и явно не спешила рисковать против андердога. Да, три очка взяли, но по качеству футбола это был далеко не тот матч, после которого можно спокойно выдыхать.

Марокко, наоборот, в первом туре приятно удивило. Команда смело сыграла против Бразилии, местами даже выглядела лучше фаворита и в итоге добыла ничью 1:1. Такой результат точно добавит марокканцам уверенности перед встречей с Шотландией.

Теперь нас ждет очень интересная проверка для обеих команд. Шотландии нужно прибавлять в атаке и доказывать, что победа над Гаити была не случайностью, а Марокко постарается подтвердить, что яркий матч с Бразилией был не разовой вспышкой.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Шотландия — Марокко, за которой можно будет следить на украинской версии сайта.