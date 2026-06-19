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Чемпионат мира
Шотландия
20.06.2026 01:00 - : -
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Чемпионат мира
19 июня 2026, 15:20 | Обновлено 19 июня 2026, 15:23
47
0

Шотландия – Марокко. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группы С чемпионата мира

19 июня 2026, 15:20 | Обновлено 19 июня 2026, 15:23
47
0
Шотландия – Марокко. Текстовая трансляция матча
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В ночь на 20 июня сборная Шотландии сыграет против Марокко во втором туре группового этапа чемпионата мира. Начало встречи — в 01:00 по Киеву.

Шотландцы стартовали с победы над Гаити со счетом 1:0, но сама игра оставила много вопросов. Команда действовала слишком осторожно, долго тянула резину и явно не спешила рисковать против андердога. Да, три очка взяли, но по качеству футбола это был далеко не тот матч, после которого можно спокойно выдыхать.

Марокко, наоборот, в первом туре приятно удивило. Команда смело сыграла против Бразилии, местами даже выглядела лучше фаворита и в итоге добыла ничью 1:1. Такой результат точно добавит марокканцам уверенности перед встречей с Шотландией.

Теперь нас ждет очень интересная проверка для обеих команд. Шотландии нужно прибавлять в атаке и доказывать, что победа над Гаити была не случайностью, а Марокко постарается подтвердить, что яркий матч с Бразилией был не разовой вспышкой.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Шотландия — Марокко, за которой можно будет следить на украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шотландия
20 июня 2026 -
01:00
Марокко
Победа Марокко 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
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Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
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