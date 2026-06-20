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Чемпионат мира
Шотландия
20.06.2026 01:00 – FT 0 : 1
Марокко
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Чемпионат мира
20 июня 2026, 03:35 | Обновлено 20 июня 2026, 03:37
423
0

Шотландия – Марокко – 0:1. Забитый мяч на 2-й минуте. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы С чемпионата мира 2026

20 июня 2026, 03:35 | Обновлено 20 июня 2026, 03:37
423
0
Шотландия – Марокко – 0:1. Забитый мяч на 2-й минуте. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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20 июня прошел матч 2-го тура чемпионата мира 2026 в группе С между сборными Шотландии и Марокко.

Поединок состоялся на Джиллетт Стэдиум в Фоксбор и завершился со счетом 1:0 в пользу марокканцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 2-й минуте встречи забил Исмаэль Сайбари с передачи Браима Диаса.

Сборная Марокко набрала 4 очка за два тура группового этапа – на старте мундиаля команда раписала ничью с Бразилией (1:1). У Шотландии в активе 3 балла благодаря победе над Гаити (1:0).

ЧМ-2026. Группа С

Второй тур. 20 июня

Шотландия – Марокко – 0:1

Гол: Сайбари, 2

Видеообзор матча

События матча

2’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Сайбари (Марокко), асcист Браим Диас.
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Исмаэль Сайбари видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу сборная Шотландии по футболу сборная Марокко по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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