20 июня прошел матч 2-го тура чемпионата мира 2026 в группе С между сборными Шотландии и Марокко.

Поединок состоялся на Джиллетт Стэдиум в Фоксбор и завершился со счетом 1:0 в пользу марокканцев.

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Единственный гол на 2-й минуте встречи забил Исмаэль Сайбари с передачи Браима Диаса.

Сборная Марокко набрала 4 очка за два тура группового этапа – на старте мундиаля команда раписала ничью с Бразилией (1:1). У Шотландии в активе 3 балла благодаря победе над Гаити (1:0).

ЧМ-2026. Группа С

Второй тур. 20 июня

Шотландия – Марокко – 0:1

Гол: Сайбари, 2

Видеообзор матча