Шотландия – Марокко – 0:1. Забитый мяч на 2-й минуте. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы С чемпионата мира 2026
20 июня прошел матч 2-го тура чемпионата мира 2026 в группе С между сборными Шотландии и Марокко.
Поединок состоялся на Джиллетт Стэдиум в Фоксбор и завершился со счетом 1:0 в пользу марокканцев.
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Единственный гол на 2-й минуте встречи забил Исмаэль Сайбари с передачи Браима Диаса.
Сборная Марокко набрала 4 очка за два тура группового этапа – на старте мундиаля команда раписала ничью с Бразилией (1:1). У Шотландии в активе 3 балла благодаря победе над Гаити (1:0).
ЧМ-2026. Группа С
Второй тур. 20 июня
Шотландия – Марокко – 0:1
Гол: Сайбари, 2
Видеообзор матча
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