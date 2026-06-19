Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шотландия – Марокко. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Чемпионат мира
Шотландия
20.06.2026 01:00 - : -
Марокко
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
19 июня 2026, 20:12 |
851
0

Шотландия – Марокко. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026

Поединок начнется 20 июня в 01:00 по Киеву

19 июня 2026, 20:12 |
851
0
Шотландия – Марокко. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

20 июня на Жиллет Стэдиум пройдет матч 2-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Шотландии и Марокко.

Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Шотландия

Команда с начала этого века пребывала в затяжном кризисе. Что-то получаться начало в 2020-е. Дважды кряду удалось сыграть на Евро, правда, без заметных успехов. А на мундиаль в Катаре не пустили украинцы, победив в стыковом матче. Конечно, снова попадать в плей-офф не хотелось, и прошлой осенью в решающий момент получилось вырвать победу у прямого конкурента, Дании, а с ней - и право сыграть на долгожданном турнире.

Перед его началом в целом нестабильные подопечные устроили крупные победы с Кюрасао и Боливией. Если так готовились к Гаити, то расчет сработал. Пусть даже, забив в середине первого тайма (конечно же, отметился настырный Макгинн), потом европейцы играли по счету - но это тот случай, когда важные три очка не пахнут.

Марокко

Сборная в Катаре стала континентальным рекордсменом, дойдя до полуфинала. Да и потом получается держать марку. Ведь, помимо спокойно и успешно проведенной квалификации (первое место в 24 очками в десяти матчей), было выиграно Чемпионат и Кубок Африканских Наций (второй с очень скандальной оговоркой - в финале уже задним числом присудили техническим поражение) и Арабский кубок, да и в контрольных поединках многое получалось.

Стартовый поединок принес встречу с Бразилией. И там получилось вполне соответствовать своему сопернику, и не удивительно, что равенство на поле обернулось и ничейным счетом 1:1. Причем это африканцы отметились первыми, Сайбари на 21-й минуте. И остается только гадать, что было бы, если бы Винисиус Жуниор не сумел сравнительно быстро ответить.

Статистика личных встреч

Команды играли только на мундиале-1998. Тогда марокканцы смогли оформить разгром 3:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут, что шотландцы наконец-то возьмут реванш. Согласимся и поставим на то, что опытный представитель Северной Африки снова победит (коэффициент - 1,81).

Прогноз Sport.ua: Победа Марокко за 1.81 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Шотландия
20 июня 2026 -
01:00
Марокко
Победа Марокко 1.81 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Известны стартовые составы на матч ЧМ-2026 США – Австралия
Охрана не пускала на тренировку форварда сборной Испании
Топ или флоп? Оценка выступлений всех сборных-фавориток ЧМ в первом туре
сборная Шотландии по футболу сборная Марокко по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье закрывает громкий трансфер игрока, поразившего Европу
Футбол | 19 июня 2026, 20:22 0
Полесье закрывает громкий трансфер игрока, поразившего Европу
Полесье закрывает громкий трансфер игрока, поразившего Европу

В команду перейдет Леандру Андраде

Челси отреагировал на скандал, в который попал Мудрик. Огромные проблемы
Футбол | 19 июня 2026, 07:11 42
Челси отреагировал на скандал, в который попал Мудрик. Огромные проблемы
Челси отреагировал на скандал, в который попал Мудрик. Огромные проблемы

По словам Фемиса Сагирова, лондонский клуб готов заплатить, чтобы решить вопрос с украинцем

Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
Футбол | 19.06.2026, 07:32
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
Украина потерпела сокрушительное поражение от сборной Нидерландов в ЛН
Волейбол | 19.06.2026, 14:30
Украина потерпела сокрушительное поражение от сборной Нидерландов в ЛН
Украина потерпела сокрушительное поражение от сборной Нидерландов в ЛН
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Футбол | 19.06.2026, 09:16
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский назвал фаворитов ЧМ 2026: «Я хочу увидеть его в финале»
Милевский назвал фаворитов ЧМ 2026: «Я хочу увидеть его в финале»
18.06.2026, 16:52 18
Футбол
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
18.06.2026, 09:17 4
Футбол
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
19.06.2026, 15:28 1
Бокс
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
18.06.2026, 14:03
Бокс
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
18.06.2026, 07:02 10
Футбол
Чисора объяснил, почему Усик не хочет боксировать с Кабайелом
Чисора объяснил, почему Усик не хочет боксировать с Кабайелом
17.06.2026, 17:34
Бокс
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
19.06.2026, 08:32 9
Футбол
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
18.06.2026, 20:12 18
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем