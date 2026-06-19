20 июня на Жиллет Стэдиум пройдет матч 2-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Шотландии и Марокко.

Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

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Шотландия

Команда с начала этого века пребывала в затяжном кризисе. Что-то получаться начало в 2020-е. Дважды кряду удалось сыграть на Евро, правда, без заметных успехов. А на мундиаль в Катаре не пустили украинцы, победив в стыковом матче. Конечно, снова попадать в плей-офф не хотелось, и прошлой осенью в решающий момент получилось вырвать победу у прямого конкурента, Дании, а с ней - и право сыграть на долгожданном турнире.

Перед его началом в целом нестабильные подопечные устроили крупные победы с Кюрасао и Боливией. Если так готовились к Гаити, то расчет сработал. Пусть даже, забив в середине первого тайма (конечно же, отметился настырный Макгинн), потом европейцы играли по счету - но это тот случай, когда важные три очка не пахнут.

Марокко

Сборная в Катаре стала континентальным рекордсменом, дойдя до полуфинала. Да и потом получается держать марку. Ведь, помимо спокойно и успешно проведенной квалификации (первое место в 24 очками в десяти матчей), было выиграно Чемпионат и Кубок Африканских Наций (второй с очень скандальной оговоркой - в финале уже задним числом присудили техническим поражение) и Арабский кубок, да и в контрольных поединках многое получалось.

Стартовый поединок принес встречу с Бразилией. И там получилось вполне соответствовать своему сопернику, и не удивительно, что равенство на поле обернулось и ничейным счетом 1:1. Причем это африканцы отметились первыми, Сайбари на 21-й минуте. И остается только гадать, что было бы, если бы Винисиус Жуниор не сумел сравнительно быстро ответить.

Статистика личных встреч

Команды играли только на мундиале-1998. Тогда марокканцы смогли оформить разгром 3:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут, что шотландцы наконец-то возьмут реванш. Согласимся и поставим на то, что опытный представитель Северной Африки снова победит (коэффициент - 1,81).

Прогноз Sport.ua: Победа Марокко за 1.81 по линии БК betking.