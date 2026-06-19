ОФИЦИАЛЬНО. Потенциальный соперник Динамо в еврокубках остался без тренера
ПАОК и Разван Луческу договорились о прекращении сотрудничества по взаимному согласию
Греческий ПАОК объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Разваном Луческу. Стороны договорились разорвать покнтракт по взаимному согласию:
«Благодаря самоотверженности, страсти и неустанному труду Разван внес решающий вклад в достижение великих целей и формирование команды, которая подарила нашим болельщикам незабываемые моменты.
Наш общий путь был отмечен титулами, великими победами, сильными эмоциями и моментами, которые навсегда останутся в памяти семьи ПАОК. Но прежде всего, он характеризовался взаимным уважением и глубокими отношениями, которые выстраивались годами.
Клуб выражает искреннюю благодарность Развану Луческу за все , что он сделал для нас, и желает ему здоровья, личного счастья и всяческих успехов в его будущих начинаниях. Разван навсегда останется важной частью истории ПАОК», – сообщила пресс-служба греческого клуба.
Луческу возглавлял греческий клуб с июля 2021 года и провел за это время 256 матчей, в которых одержал 143 победы, 56 раз сыграл вничью и потерпел 57 поражений.
В сезоне 2023/24 румынский специалист привел свой клуб к победе в чемпионате. В прошлой кампании ПАОК занял третье место и завоевал путевку в Лигу Европы.
Греческий клуб является потенциальным соперником киевского «Динамо» во втором квалификационном раунде.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι η συνεργασία της με τον προπονητή Ράζβαν Λουτσέσκου ολοκληρώνεται κοινή συναινέσει.— PAOK FC (@PAOK_FC) June 19, 2026
Ο Ράζβαν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Με αφοσίωση, πάθος και αδιάκοπη δουλειά, συνέβαλε… pic.twitter.com/5V039FMPc2
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