ОФИЦИАЛЬНО. Потенциальный соперник Динамо в еврокубках остался без тренера

Греческий ПАОК объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Разваном Луческу. Стороны договорились разорвать покнтракт по взаимному согласию:

«Благодаря самоотверженности, страсти и неустанному труду Разван внес решающий вклад в достижение великих целей и формирование команды, которая подарила нашим болельщикам незабываемые моменты.

Наш общий путь был отмечен титулами, великими победами, сильными эмоциями и моментами, которые навсегда останутся в памяти семьи ПАОК. Но прежде всего, он характеризовался взаимным уважением и глубокими отношениями, которые выстраивались годами.

Клуб выражает искреннюю благодарность Развану Луческу за все , что он сделал для нас, и желает ему здоровья, личного счастья и всяческих успехов в его будущих начинаниях. Разван навсегда останется важной частью истории ПАОК», – сообщила пресс-служба греческого клуба.

Луческу возглавлял греческий клуб с июля 2021 года и провел за это время 256 матчей, в которых одержал 143 победы, 56 раз сыграл вничью и потерпел 57 поражений.

В сезоне 2023/24 румынский специалист привел свой клуб к победе в чемпионате. В прошлой кампании ПАОК занял третье место и завоевал путевку в Лигу Европы.

Греческий клуб является потенциальным соперником киевского «Динамо» во втором квалификационном раунде.