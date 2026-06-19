ОФИЦИАЛЬНО. Кендзера вернулся в киевское Динамо
Стороны подписали контракт на два года
Польский защитник Томаш Кендзера присоединился к «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.
32-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента. Срок соглашения между сторонами рассчитан на два сезона.
С лета 2024 года Томаш Кендзера защищал цвета греческого «ПАОКа». В прошедшем сезоне на счету поляка 42 матча на клубном уровне, в одном из которых он отличился голевой передачей.
Томаш Кендзера перешел в «Динамо» в 2017 году из «Леха», куда вернулся на правах аренды после начала полномасштабной войны, послсе чего он перебрался в Грецию.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» вернет своего бывшего капитана.
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«Лех» (Познань)Чемпион Польши (2): 2014/15, 2021/22Обладатель Суперкубка Польши (2): 2015, 2016
«Динамо» (Киев)Чемпион Украины: 2020/21Обладатель Кубка Украины (2): 2019/20, 2020/21Обладатель Суперкубка Украины (3): 2018, 2019, 2020
ПАОК (Салоники)Чемпион Греции: 2023/24