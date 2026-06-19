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Украина. Премьер лига
19 июня 2026, 12:01 | Обновлено 19 июня 2026, 12:38
2095
14

ОФИЦИАЛЬНО. Кендзера вернулся в киевское Динамо

Стороны подписали контракт на два года

19 июня 2026, 12:01 | Обновлено 19 июня 2026, 12:38
2095
14 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Кендзера вернулся в киевское Динамо
ФК Динамо. Томаш Кендзера
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Польский защитник Томаш Кендзера присоединился к «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

32-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента. Срок соглашения между сторонами рассчитан на два сезона.

С лета 2024 года Томаш Кендзера защищал цвета греческого «ПАОКа». В прошедшем сезоне на счету поляка 42 матча на клубном уровне, в одном из которых он отличился голевой передачей.

Томаш Кендзера перешел в «Динамо» в 2017 году из «Леха», куда вернулся на правах аренды после начала полномасштабной войны, послсе чего он перебрался в Грецию.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» вернет своего бывшего капитана.

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Комментарии 14
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Вери гуд! Он еще и в раздевалке один из лидеров был. Если пройдут румынов, то против бывшей сыграет.
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+3
Ще недавно ця новина вважалася фантастичною , але тепер все офіційно . Донедавна гравець своєї Збірної , Томаш повинен підсилити Динамо, адже може зіграти і цз . Мабуть, втрата Караваєва вже не така відчутна.
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+2
Це добре 
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0
Томаш Кендзёра — польский универсальный защитник, завоевавший 13 трофеев в трех разных европейских лигах.
«Лех» (Познань)Чемпион Польши (2): 2014/15, 2021/22Обладатель Суперкубка Польши (2): 2015, 2016
«Динамо» (Киев)Чемпион Украины: 2020/21Обладатель Кубка Украины (2): 2019/20, 2020/21Обладатель Суперкубка Украины (3): 2018, 2019, 2020
ПАОК (Салоники)Чемпион Греции: 2023/24
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0
Сейчас ржавые трутни повыпускают свою гниль
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0
Хорошая новость. В команде должны присутствовать игроки с опытом еврокубков и игр на международном уровне. Также не стоит забывать что играть придётся на три фронта, поэтому длина скамейки очень важна. Ещё один плюс, этот игрок имеет опыт выступления за Динамо. 42 игры в прошлом сезоне, это показатель выносливости игрока за сезон.
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0
Вот это действительно усиление, поздравляю всех фанов Динамо! 
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-1
Це ж наскільки хріново в нього йдуть справи в Європі.
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-1
Рівень теперішнього Динамо (в фінансовому плані), підписувати 32-річних вільних агентів 😕 , він навіть як був молодий своєю грою не вражав.
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-1
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Усиление 
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-2
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Ну фсьо, теперь кубок ЛЕ точно возьмут🏆 
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-3
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