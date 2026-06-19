ОФИЦИАЛЬНО. Кендзера вернулся в киевское Динамо

Польский защитник Томаш Кендзера присоединился к «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

32-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента. Срок соглашения между сторонами рассчитан на два сезона.

С лета 2024 года Томаш Кендзера защищал цвета греческого «ПАОКа». В прошедшем сезоне на счету поляка 42 матча на клубном уровне, в одном из которых он отличился голевой передачей.

Томаш Кендзера перешел в «Динамо» в 2017 году из «Леха», куда вернулся на правах аренды после начала полномасштабной войны, послсе чего он перебрался в Грецию.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» вернет своего бывшего капитана.