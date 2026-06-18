Украина. Премьер лига18 июня 2026, 21:26 |
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Динамо вернет своего бывшего капитана
Сидорчук будет работать в структуре клуба
18 июня 2026, 21:26 |
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Бывший капитан киевского «Динамо» и сборной Украины, полузащитник Сергей Сидорчук, вернется в столичный клуб.
Сидорчук, у которого в конце июня истекает контракт, будет работать в структуре «Динамо», сообщил журналист Сергей Тищенко.
Отмечается, что Сергей должен занять должность директора академии «Динамо», которая недавно стала вакантной.
Недавно президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что Александр Ищенко покидает пост директора академии, и сообщил, останется ли он в структуре клуба.
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