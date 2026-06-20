Удаление не помогло. Турция проиграла Парагваю

Не для кого не секрет, что этот поединок был важен на 100 процентов как для Турции, так и для Парагвая. Обе сборные не очень стартовали на мундиале, поэтому в случае второго поражения, заключительный матч уже не имел бы никакого значения для кого-то из участников данного противостояния.

Монтелла после поражения от Австралии сделал три замены, выпустив Мюлдюра, Йылдыза и Акгюна вместо Челика, Йылмаза и Кекчю. Коуч «гуарани» прибег к двум перестановкам: Бобадилью и Санабрию поменяли Галарса и Питта.

Первое же наступление в нашем матче завершилось голом от Парагвая. Галарсо с метров 25 решился на удар, на который Чакыр не сумел среагировать. Этот гол поставил команду Монтеллы в затруднительное положение, которое сразу вынуждено было идти вперед. Турки постоянно делали подходы к чужим воротам, но «гуарани» грамотно расположились в обороне, не давая «лунным звездам» близко подходить к собственным владениям.

Первый по-настоящему момент у парагвайских ворот возник на 35-й минуте, когда Мюлдюр головой попал в каркас ворот. Много пробивал в этой игре Чалханоглу, однако его удары самоотверженно блокировали футболисты гостей. Гости также пытались отвечать моментами у чужих вороот, и в одном из таких Касерес мог забивать, но турок спас Чакыр. К тому же к концу первого тайма свою команду подвел Альмирон, заработав бессмысленное удалнгие, прикрыв рот во время выяснения отношений с соперником.

После перерыва Турция полностью доминировала на поле и имела все шансы не то, что выходить вперед, а вообще делать счет разгромным. В центре внимания неоднократно оказывались Демирал, Чалханоглу, Юксек, Йылмаз, Мюлдюр, но ворота сборной Парагвая были словно заколдованными: «гуарани» спасали неудача турецких игроков, или самоотверженная игра обороны и реакция Гилла. Но два наиболее очевидных момента забивать имел Гюль, который в первом не успел замкнуть прострел, а во время второй попытки умудрился не поразить ворота, когда Гилл потащил удар Узуна. Последний шанс принести «лунным звездам» ничью имел Демирал, но центрбек, проведший один из неплохих матчей в карьере, пробил головой мимо ворот.

Таким образом, «Парагваю» удалось выстоять против невероятного давления команды Винченцо Монтеллы, которая потеряла все шансы на выход в плей-офф. В заключительном туре группы D Парагвай ждет встреча с Австралией, а Турция сыграет против США. Оба матча пройдут 26 июня.

Чемпионат Мира. Группа D. 2-й тур.

Турция – Парагвай – 0:1

Гол: Галарсо, 2

Предупреждения: Элмалы, 71 – Галарсо, 4

​ Удаление: Альмирон, 45+3 (неспортивное поведение)

Турция: Чакыр – Кадиоглу (Элмалы, 71), Бардакджи (Кекчю, 86), Демирал, Мюлдюр – Чалханоглу, Юксек (Узун, 60) – Йылдиз, Гюлер, Акгюн (Гюль, 60) – Актюркоглу (Йылмаз, 46)

Парагвай: Гилл – Алонсо, Альдарете, Г. Гомес, Касерес (Майдана, 81) – Альмирон, Галарса (Авало, 90+2), Кубас, Д. Гомес (Веласкес, 67) – Энсиса (Канале, 90+1), Питта (Бобадилья, 46)

​Арбитр: Иван Бартон (Сальвадор)

Стадион: «Левайс Стэдиум» (Санта-Клара)

Удары (в створ): 32 (7) – 7 (2)

Угловые: 12 – 0

Оффсайды: 2 – 3

ТУРЦИЯ – ПАРАГВАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА