20 июня сборные Турции и Парагвая провели матч 2-го тура группы D чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на стадионе Левайс в Санта-Кларе. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу парагвайцев.

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Единственный мяч на 1-й минуте и 5-й секунде забил Матиас Галарса – это пока что самый быстрый гол ЧМ-2026.

Парагвай доигрывал поединок в меньшинстве после того, как на 45+3-й Мигедль Альмирон получил прямую красную карточку за «Правило Винисиуса» – прикрыл рот рукой, пока что-то говорил сопернику.

Несмотря на численное преимущество во втором тайме, Турция так и не сумела сравнять, проиграла второй матч на мундиале и потеряла шансы на плей-офф. Парагвай с тремя очками идет на третьей позиции в квартете D после США и Австралии.

ЧМ-2026. Группа D

Второй тур. 20 июня

Турция – Парагвай – 0:1

Гол: Галарса, 2

Удаление: Альмирон, 45+3 (Парагвай)

Видеообзор матча