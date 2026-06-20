Турция – Парагвай – 0:1. Правило Винисиуса и вылет с ЧС-2026. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы D чемпионата мира 2026
20 июня сборные Турции и Парагвая провели матч 2-го тура группы D чемпионата мира 2026.
Команды сыграли на стадионе Левайс в Санта-Кларе. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу парагвайцев.
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Единственный мяч на 1-й минуте и 5-й секунде забил Матиас Галарса – это пока что самый быстрый гол ЧМ-2026.
Парагвай доигрывал поединок в меньшинстве после того, как на 45+3-й Мигедль Альмирон получил прямую красную карточку за «Правило Винисиуса» – прикрыл рот рукой, пока что-то говорил сопернику.
Несмотря на численное преимущество во втором тайме, Турция так и не сумела сравнять, проиграла второй матч на мундиале и потеряла шансы на плей-офф. Парагвай с тремя очками идет на третьей позиции в квартете D после США и Австралии.
ЧМ-2026. Группа D
Второй тур. 20 июня
Турция – Парагвай – 0:1
Гол: Галарса, 2
Удаление: Альмирон, 45+3 (Парагвай)
Видеообзор матча
События матча
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