Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турция – Парагвай – 0:1. Правило Винисиуса и вылет с ЧС-2026. Видео гола
Чемпионат мира
Турция
20.06.2026 06:00 – FT 0 : 1
Парагвай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
20 июня 2026, 08:40 | Обновлено 20 июня 2026, 08:45
1572
0

Турция – Парагвай – 0:1. Правило Винисиуса и вылет с ЧС-2026. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы D чемпионата мира 2026

20 июня 2026, 08:40 | Обновлено 20 июня 2026, 08:45
1572
0
Турция – Парагвай – 0:1. Правило Винисиуса и вылет с ЧС-2026. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

20 июня сборные Турции и Парагвая провели матч 2-го тура группы D чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на стадионе Левайс в Санта-Кларе. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу парагвайцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный мяч на 1-й минуте и 5-й секунде забил Матиас Галарса – это пока что самый быстрый гол ЧМ-2026.

Парагвай доигрывал поединок в меньшинстве после того, как на 45+3-й Мигедль Альмирон получил прямую красную карточку за «Правило Винисиуса» – прикрыл рот рукой, пока что-то говорил сопернику.

Несмотря на численное преимущество во втором тайме, Турция так и не сумела сравнять, проиграла второй матч на мундиале и потеряла шансы на плей-офф. Парагвай с тремя очками идет на третьей позиции в квартете D после США и Австралии.

ЧМ-2026. Группа D

Второй тур. 20 июня

Турция – Парагвай – 0:1

Гол: Галарса, 2

Удаление: Альмирон, 45+3 (Парагвай)

Видеообзор матча

События матча

45’ +3
Мигель Альмирон (Парагвай) получает красную карточку.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Галарса (Парагвай), асcист Хулио Энсисо.
По теме:
Лидер сборной Бразилии взял слово после разгрома Гаити на ЧМ-2026
Таблица ЧМ-2026. Сборная США досрочно выиграла группу D, Турция – вылетела
Удаление не помогло. Турция проиграла Парагваю
сборная Турции по футболу сборная Парагвая по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Мигель Альмирон удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Футбол | 19 июня 2026, 10:52 2
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала

Основным голкипером команды будет Тибо Куртуа

Динамо вернет своего бывшего капитана
Футбол | 19 июня 2026, 11:38 6
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана

Сидорчук будет работать в структуре клуба

Довбик нашел себе новый клуб после неудачи в Роме
Футбол | 20.06.2026, 08:32
Довбик нашел себе новый клуб после неудачи в Роме
Довбик нашел себе новый клуб после неудачи в Роме
Самба длилась только тайм. Бразилия без проблем переиграла Гаити
Футбол | 20.06.2026, 05:33
Самба длилась только тайм. Бразилия без проблем переиграла Гаити
Самба длилась только тайм. Бразилия без проблем переиграла Гаити
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Футбол | 19.06.2026, 20:10
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу
Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу
19.06.2026, 07:41
Футбол
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
18.06.2026, 09:17 5
Футбол
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
18.06.2026, 08:22 1
Бокс
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
18.06.2026, 09:13 3
Бокс
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
19.06.2026, 11:01
Футбол
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
18.06.2026, 08:58 6
Футбол
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
19.06.2026, 22:22 4
Бокс
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
18.06.2026, 14:03
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем