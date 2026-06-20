Таблица ЧМ-2026. Сборная США досрочно выиграла группу D, Турция – вылетела

19–20 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи второго тура группы D.

Сборная США разобралась с Австралией со счетом 2:0 благодаря голам Камерона Берджесса (автогол) и Алекса Фримена, набрала шесть очков и досрочно выиграла группу D.

Команда Турции потерпела поражение от Парагвая 0:1 (единстенный гол – забитый мяч Матиаса Галарса на 2-й минуте) и потеряла шансы на выход в 1/16 финала.

Турниное положение в группе D: США (6), Австралия (3), Парагвай (3), Турция (0)

Австралия и Парагвай претендуют на плей-офф – в последнем, 3-м туре эти сборные проведут очное противостояние. Поединок Турции и США не будет иметь никакого турнирного значения.

Матчи 3-го тура в квартете D состоятся 26 июня и начнутся в 05:00 по Киеву.

Чемпионат мира 2026. Группа D

Второй тур. 19–20 июня

Турция – Парагвай – 0:1

Гол: Галарса, 2

США – Австралия – 2:0

Голы: Берджесс, 11 (автогол), Фримен, 43

Таблица группы D

Группа D Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 США 2 2 0 0 6 - 1 26.06.26 05:00 Турция - США 19.06.26 США 2:0 Австралия 13.06.26 США 4:1 Парагвай 6 2 Австралия 2 1 0 1 2 - 2 26.06.26 05:00 Парагвай - Австралия 19.06.26 США 2:0 Австралия 14.06.26 Австралия 2:0 Турция 3 3 Парагвай 2 1 0 1 2 - 4 26.06.26 05:00 Парагвай - Австралия 20.06.26 Турция 0:1 Парагвай 13.06.26 США 4:1 Парагвай 3 4 Турция 2 0 0 2 0 - 3 26.06.26 05:00 Турция - США 20.06.26 Турция 0:1 Парагвай 14.06.26 Австралия 2:0 Турция 0 Полная таблица

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