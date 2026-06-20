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Чемпионат мира
20 июня 2026, 08:25 | Обновлено 20 июня 2026, 08:51
887
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Таблица ЧМ-2026. Сборная США досрочно выиграла группу D, Турция – вылетела

Вторую и третью позицию занимают национальные команды Австралии и Парагвая

20 июня 2026, 08:25 | Обновлено 20 июня 2026, 08:51
887
1 Comments
Таблица ЧМ-2026. Сборная США досрочно выиграла группу D, Турция – вылетела
Getty Images/Global Images Ukraine
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19–20 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи второго тура группы D.

Сборная США разобралась с Австралией со счетом 2:0 благодаря голам Камерона Берджесса (автогол) и Алекса Фримена, набрала шесть очков и досрочно выиграла группу D.

Команда Турции потерпела поражение от Парагвая 0:1 (единстенный гол – забитый мяч Матиаса Галарса на 2-й минуте) и потеряла шансы на выход в 1/16 финала.

Турниное положение в группе D: США (6), Австралия (3), Парагвай (3), Турция (0)

Австралия и Парагвай претендуют на плей-офф – в последнем, 3-м туре эти сборные проведут очное противостояние. Поединок Турции и США не будет иметь никакого турнирного значения.

Матчи 3-го тура в квартете D состоятся 26 июня и начнутся в 05:00 по Киеву.

Чемпионат мира 2026. Группа D

Второй тур. 19–20 июня

  • Турция – Парагвай – 0:1

Гол: Галарса, 2

  • США – Австралия – 2:0

Голы: Берджесс, 11 (автогол), Фримен, 43

Таблица группы D

Группа D Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 США 2 2 0 0 6 - 1 26.06.26 05:00 Турция - США19.06.26 США 2:0 Австралия13.06.26 США 4:1 Парагвай 6
2 Австралия 2 1 0 1 2 - 2 26.06.26 05:00 Парагвай - Австралия19.06.26 США 2:0 Австралия14.06.26 Австралия 2:0 Турция 3
3 Парагвай 2 1 0 1 2 - 4 26.06.26 05:00 Парагвай - Австралия20.06.26 Турция 0:1 Парагвай13.06.26 США 4:1 Парагвай 3
4 Турция 2 0 0 2 0 - 3 26.06.26 05:00 Турция - США20.06.26 Турция 0:1 Парагвай14.06.26 Австралия 2:0 Турция 0
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Туреччина ще не вилетіла.
За правилами ФІФА, на відміну від УЄФА, при рівності очок наступним критерієм визначення місця команд є не очні зустрічі, а різниця м'ячів. Тож теоретично Туреччина ще може обіграти з великим рахунком США, а Австралія Парагвай (або, навпаки, Парагвай обіграти Австралію), посісти третє місце і вийти в плей-офф як одна з кращих третіх збірних.
Але це суто теорія.
Туркам помалу уже можна пакувати валізи на літак до Стамбула.
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