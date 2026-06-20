Таблица ЧМ-2026. Сборная США досрочно выиграла группу D, Турция – вылетела
Вторую и третью позицию занимают национальные команды Австралии и Парагвая
19–20 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи второго тура группы D.
Сборная США разобралась с Австралией со счетом 2:0 благодаря голам Камерона Берджесса (автогол) и Алекса Фримена, набрала шесть очков и досрочно выиграла группу D.
Команда Турции потерпела поражение от Парагвая 0:1 (единстенный гол – забитый мяч Матиаса Галарса на 2-й минуте) и потеряла шансы на выход в 1/16 финала.
Турниное положение в группе D: США (6), Австралия (3), Парагвай (3), Турция (0)
Австралия и Парагвай претендуют на плей-офф – в последнем, 3-м туре эти сборные проведут очное противостояние. Поединок Турции и США не будет иметь никакого турнирного значения.
Матчи 3-го тура в квартете D состоятся 26 июня и начнутся в 05:00 по Киеву.
Чемпионат мира 2026. Группа D
Второй тур. 19–20 июня
- Турция – Парагвай – 0:1
Гол: Галарса, 2
- США – Австралия – 2:0
Голы: Берджесс, 11 (автогол), Фримен, 43
Таблица группы D
|Группа D
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|США
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|26.06.26 05:00 Турция - США19.06.26 США 2:0 Австралия13.06.26 США 4:1 Парагвай
|6
|2
|Австралия
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|26.06.26 05:00 Парагвай - Австралия19.06.26 США 2:0 Австралия14.06.26 Австралия 2:0 Турция
|3
|3
|Парагвай
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|26.06.26 05:00 Парагвай - Австралия20.06.26 Турция 0:1 Парагвай13.06.26 США 4:1 Парагвай
|3
|4
|Турция
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|26.06.26 05:00 Турция - США20.06.26 Турция 0:1 Парагвай14.06.26 Австралия 2:0 Турция
|0
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Але це суто теорія.
Туркам помалу уже можна пакувати валізи на літак до Стамбула.