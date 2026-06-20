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Чемпионат мира
20 июня 2026, 08:05 | Обновлено 20 июня 2026, 08:55
1888
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Фиаско. Звездная сборная Турции потеряла шансы на плей-офф чемпионата мира

В первых двух турах группы В команда Винченцо Монтеллы проиграла Австралии и Парагваю

20 июня 2026, 08:05 | Обновлено 20 июня 2026, 08:55
1888
9 Comments
Фиаско. Звездная сборная Турции потеряла шансы на плей-офф чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Турции потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира 2026.

20 июня турки проиграли Парагваю со счетом 0:1, хотя играли вбольшинстве весь второй тайм. Это второе поражение подопечных Винченцо Монтеллы на этом мундиале – в 1-м туре группы D Турция уступила Австралии 0:2.

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После двух туров группового этапа у Турции 0 очков. Квартет D досрочно выиграла сборная США (6 баллов), а Австралия и Парагвай делят вторую и третью позицию с 3 пунктами.

В последнем туре Турция встретится с США, а Австралия сыграет с Парагваем. Даже если турки одержат победу, то они все равно не обойдут ни австралийцев, ни парагвайцев, поскольку и тем, и тем проиграли в очных встречах.

Турция стала второй сборной, которая потеряла шансы на 1/16 финала ЧМ-2026. Первой была команда Гаити, которая проиграла стартовые две игры в группе С – поражения от Шотландии и Бразилии.

ЧМ-2026. Таблица группы D после 2-го тура

Группа D Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 США 2 2 0 0 6 - 1 26.06.26 05:00 Турция - США19.06.26 США 2:0 Австралия13.06.26 США 4:1 Парагвай 6
2 Австралия 2 1 0 1 2 - 2 26.06.26 05:00 Парагвай - Австралия19.06.26 США 2:0 Австралия14.06.26 Австралия 2:0 Турция 3
3 Парагвай 2 1 0 1 2 - 4 26.06.26 05:00 Парагвай - Австралия20.06.26 Турция 0:1 Парагвай13.06.26 США 4:1 Парагвай 3
4 Турция 2 0 0 2 0 - 3 26.06.26 05:00 Турция - США20.06.26 Турция 0:1 Парагвай14.06.26 Австралия 2:0 Турция 0
Полная таблица

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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Безславний виступ або тупо не фарт з купою моментів
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+4
Арда Гюлер играл вообще сегодня?
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+3
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Отак, ото тобі і зірки турецькі...
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+2
думав, ну щас вони після обсеру проти австралійців як зберуться і як обіграють Парагвай. ахах  обіграли 
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+1
це просто дно. я в шоці. до цього матчу я думав що головне розчарування для мене на цьому ЧС це насамперед збірна Чехії. але турки це якийсь окремий пздц, за два матчі створили купу моментів. 62 удари по воротам за два матчі, з них 13 у площину воріт. де голи? тренера гнати сраною мітлою і гнати вже, не дати навіть зіграти останній матч на ЧС
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