Фиаско. Звездная сборная Турции потеряла шансы на плей-офф чемпионата мира

Сборная Турции потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира 2026.

20 июня турки проиграли Парагваю со счетом 0:1, хотя играли вбольшинстве весь второй тайм. Это второе поражение подопечных Винченцо Монтеллы на этом мундиале – в 1-м туре группы D Турция уступила Австралии 0:2.

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После двух туров группового этапа у Турции 0 очков. Квартет D досрочно выиграла сборная США (6 баллов), а Австралия и Парагвай делят вторую и третью позицию с 3 пунктами.

В последнем туре Турция встретится с США, а Австралия сыграет с Парагваем. Даже если турки одержат победу, то они все равно не обойдут ни австралийцев, ни парагвайцев, поскольку и тем, и тем проиграли в очных встречах.

Турция стала второй сборной, которая потеряла шансы на 1/16 финала ЧМ-2026. Первой была команда Гаити, которая проиграла стартовые две игры в группе С – поражения от Шотландии и Бразилии.

ЧМ-2026. Таблица группы D после 2-го тура

Группа D Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 США 2 2 0 0 6 - 1 26.06.26 05:00 Турция - США 19.06.26 США 2:0 Австралия 13.06.26 США 4:1 Парагвай 6 2 Австралия 2 1 0 1 2 - 2 26.06.26 05:00 Парагвай - Австралия 19.06.26 США 2:0 Австралия 14.06.26 Австралия 2:0 Турция 3 3 Парагвай 2 1 0 1 2 - 4 26.06.26 05:00 Парагвай - Австралия 20.06.26 Турция 0:1 Парагвай 13.06.26 США 4:1 Парагвай 3 4 Турция 2 0 0 2 0 - 3 26.06.26 05:00 Турция - США 20.06.26 Турция 0:1 Парагвай 14.06.26 Австралия 2:0 Турция 0 Полная таблица

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