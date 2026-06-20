Фиаско. Звездная сборная Турции потеряла шансы на плей-офф чемпионата мира
В первых двух турах группы В команда Винченцо Монтеллы проиграла Австралии и Парагваю
Сборная Турции потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира 2026.
20 июня турки проиграли Парагваю со счетом 0:1, хотя играли вбольшинстве весь второй тайм. Это второе поражение подопечных Винченцо Монтеллы на этом мундиале – в 1-м туре группы D Турция уступила Австралии 0:2.
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После двух туров группового этапа у Турции 0 очков. Квартет D досрочно выиграла сборная США (6 баллов), а Австралия и Парагвай делят вторую и третью позицию с 3 пунктами.
В последнем туре Турция встретится с США, а Австралия сыграет с Парагваем. Даже если турки одержат победу, то они все равно не обойдут ни австралийцев, ни парагвайцев, поскольку и тем, и тем проиграли в очных встречах.
Турция стала второй сборной, которая потеряла шансы на 1/16 финала ЧМ-2026. Первой была команда Гаити, которая проиграла стартовые две игры в группе С – поражения от Шотландии и Бразилии.
ЧМ-2026. Таблица группы D после 2-го тура
|Группа D
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|США
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|26.06.26 05:00 Турция - США19.06.26 США 2:0 Австралия13.06.26 США 4:1 Парагвай
|6
|2
|Австралия
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|26.06.26 05:00 Парагвай - Австралия19.06.26 США 2:0 Австралия14.06.26 Австралия 2:0 Турция
|3
|3
|Парагвай
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|26.06.26 05:00 Парагвай - Австралия20.06.26 Турция 0:1 Парагвай13.06.26 США 4:1 Парагвай
|3
|4
|Турция
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|26.06.26 05:00 Турция - США20.06.26 Турция 0:1 Парагвай14.06.26 Австралия 2:0 Турция
|0
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