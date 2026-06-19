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Чемпионат мира
Турция
20.06.2026 06:00 - : -
Парагвай
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Чемпионат мира
19 июня 2026, 22:56 | Обновлено 19 июня 2026, 22:58
72
0

Турция – Парагвай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура чемпионата мира

19 июня 2026, 22:56 | Обновлено 19 июня 2026, 22:58
72
0
Турция – Парагвай. Текстовая трансляция матча
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В субботу, 20 июня, состоится поединок 2-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Турция и Парагвай. Матч пройдет в Санта-Кларе на поле стадиона «Ливайс Стэдиум», начало игры запланировано в 06:00.

Не на такой старт мундиаля ожидали Турция и Парагвай: «гуарани», которые на прошлых чемпионатах мира доставляли хлопоты более именитым оппонентам, на этот раз с треском проиграли менее звездной сборной США, тогда как команда Винченчо Монтелли сенсационно уступила Австралии, нанеся 30 ударов по воротам соперника. Бесспорно, этот поединок будет определяющим для обоих коллективов в борьбе за выход из группы, ведь в случае поражения кому-то уже придется паковать чемоданы домой.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Турция – Парагвай, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Турция
20 июня 2026 -
06:00
Парагвай
Победа Турции 2.09 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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ЧМ-2026 по футболу сборная Турции по футболу сборная Парагвая по футболу текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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