В субботу, 20 июня, состоится поединок 2-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Турция и Парагвай. Матч пройдет в Санта-Кларе на поле стадиона «Ливайс Стэдиум», начало игры запланировано в 06:00.

Не на такой старт мундиаля ожидали Турция и Парагвай: «гуарани», которые на прошлых чемпионатах мира доставляли хлопоты более именитым оппонентам, на этот раз с треском проиграли менее звездной сборной США, тогда как команда Винченчо Монтелли сенсационно уступила Австралии, нанеся 30 ударов по воротам соперника. Бесспорно, этот поединок будет определяющим для обоих коллективов в борьбе за выход из группы, ведь в случае поражения кому-то уже придется паковать чемоданы домой.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Турция – Парагвай, за которой можно следить в украинской версии сайта.