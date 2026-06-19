20 июня на Ливайс Стэдиум пройдет матч 2-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Турции и Парагвая.

Поединок начнется в 06:00 по киевскому времени.

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Турция

Команда с нынешним наставником, Монтеллой, смогла стать открытием позапрошлогоднего Евро, дойдя до четвертьфинала. А потом выбралась и на мундиаль - пусть и не напрямую (ожидаемо вторые в своей группе, где доминировала Испания), но спокойно пройдя в марте в стыках Румынию и Косово (по 1-0). После этого были победы и в контрольных поединках в начале июня, с Северной Македонией и Венесуэлой, так что к чемпионату подошли с уверенностью в себе.

Но сразу получили болезненный щелчок по носу. Австралия забила по голу в каждом из таймов, сумев спокойно обыграть фаворита пары. Гюлер и компания тоже старались, нанеся в итоге 30 ударов, но в итоге так и не сумели распечатать голкипера соперников и в итоге бесславно проиграв.

Парагвай

Сборная не играла на таком уровне более чем полтора десятилетия. И наконец-то достойно провела квалификацию, на уровне с Уругваем и даже Бразилией - как и у грандов, получилось собрать 28 очков за восемнадцать встреч. Да и в контрольных поединках побед хватало, пусть и с Марокко при этом весной уступили - и то со счетом 1:2.

Но на самом долгожданном турнире, такое впечатление, будто просто перегорели. Или не справились с давлением, все-таки играли с Соединенными Штатами фактически на их поле. В итоге крупно проиграли 1-4, начав пропускать уже на седьмой минуте, а закончив аж под финальный свисток. Определенной компенсацией стал гол престижа, что был забит Маурисио аж на 73-й минуте того поединка.

Статистика личных встреч

Единственный матч, и то товарищеский, был сыгран еще в 1995-м году. Тогда стороны так и не открыли счет, закончив тот поединок нулевой ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом, пусть и не безоговорочным, турок, которые точно попытаются реабилитироваться за осечку в первом туре. Поверим, что у Чалханоглу и компании получится победить (коэффициент - 2,11).

Прогноз Sport.ua: Победа Турции за 2.11 по линии БК betking.