Самба длилась только тайм. Бразилия без проблем переиграла Гаити
Но при этом потеряла Рафинью из-за травмы
Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат мира. Группа C. 2-й тур.
Бразилия – Гаити – 3:0
Голы: Кунья, 24, 36, Винисиус, 45+3
Предупреждения: Дуглас Сантос, 65 – Аркюс, 4, Пьеро, 45+4, Жан-Жак, 72
Бразилия: Алиссон – Дуглас Сантос, Габриэл, Маркиньос, Данило да Силва – Гимараес (Эдерсон Лоуренсо, 81), Каземиро – Винисиус (Данило Оливейра, 81), Пакета (Маритнелли, 64), Рафинья (Райан, 40) – Кунья (Эндрик, 64).
Гаити: Пласид – Эксперьенс, Делькруа, Дюверн, Аде, Аркюс (Симон, 46) – Провиденс (Жозеф, 71), Бельгард (Этьенн, 81), Жан-Жак, Казимир (Дидсон, 63) – Пьеро (Изидор, 46).
Арбитр: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Арресифе, Испания).
Стадион: «Линкольн Файненшл филд» (Филадельфия, США).
Удары (в створ) – 7 (4) : 6 (2)
Угловые – 4 : 3
Оффсайды – 8:3
БРАЗИЛИЯ - ГАИТИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 23°C
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