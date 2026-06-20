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Чемпионат мира
Бразилия
20.06.2026 03:30 – FT 3 : 0
Гаити
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Чемпионат мира
20 июня 2026, 05:33 | Обновлено 20 июня 2026, 05:37
397
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Самба длилась только тайм. Бразилия без проблем переиграла Гаити

Но при этом потеряла Рафинью из-за травмы

20 июня 2026, 05:33 | Обновлено 20 июня 2026, 05:37
397
2 Comments
Самба длилась только тайм. Бразилия без проблем переиграла Гаити
Getty Images/Global Images Ukraine
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Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат мира. Группа C. 2-й тур.

Бразилия – Гаити – 3:0

Голы: Кунья, 24, 36, Винисиус, 45+3

Предупреждения: Дуглас Сантос, 65 – Аркюс, 4, Пьеро, 45+4, Жан-Жак, 72

Бразилия: Алиссон – Дуглас Сантос, Габриэл, Маркиньос, Данило да Силва – Гимараес (Эдерсон Лоуренсо, 81), Каземиро – Винисиус (Данило Оливейра, 81), Пакета (Маритнелли, 64), Рафинья (Райан, 40) – Кунья (Эндрик, 64).

Гаити: Пласид – Эксперьенс, Делькруа, Дюверн, Аде, Аркюс (Симон, 46) – Провиденс (Жозеф, 71), Бельгард (Этьенн, 81), Жан-Жак, Казимир (Дидсон, 63) – Пьеро (Изидор, 46).

Арбитр: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Арресифе, Испания).

Стадион: «Линкольн Файненшл филд» (Филадельфия, США).

Удары (в створ) – 7 (4) : 6 (2)
Угловые – 4 : 3
Оффсайды – 8:3

БРАЗИЛИЯ - ГАИТИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Всіх справжніх вболівальників збірної Бразилії з перемогою!🎉🇧🇷
Фани МЮ особливо раді за Кунью, а мадридисти за Віні.🥳
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0
дніщенський 2 тайм від команд, від гри бразил в 2 таймі взагалі ригати хотілось. так, то ясно що 3:0 і бразильці переможуть, але таку відверту вату катати це пздц дно
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