Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразилия – Гаити – 3:0. Дубль Матеуса Куньи и мяч Винисиуса. Видео голов
Чемпионат мира
Бразилия
20.06.2026 03:30 – FT 3 : 0
Гаити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
20 июня 2026, 06:15 | Обновлено 20 июня 2026, 06:16
791
0

Бразилия – Гаити – 3:0. Дубль Матеуса Куньи и мяч Винисиуса. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы C чемпионата мира 2026

20 июня 2026, 06:15 | Обновлено 20 июня 2026, 06:16
791
0
Бразилия – Гаити – 3:0. Дубль Матеуса Куньи и мяч Винисиуса. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

20 июня сборные Бразилии и Гаити провели матч 2-го тура группы С чемпионата мира 2026.

Встреча прошла на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу селесао.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в составе бразильцев оформил Матеус Кунья. Еще одним голом отличился Винисиус Жуниор.

Бразилия за два тура группового этапа набрала 4 очка и возглавляет квартет D. У Гаити 0 баллов – команда потеряла шансы на выход в плей-офф.

ЧМ-2026. Группа С

Второй тур. 20 июня

Бразилия – Гаити – 3:0

Голы: Матеус Кунья, 23, 36, Винисиус Жуниор, 45+3

Видеообзор матча

События матча

45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Бразилия), асcист Лукас Пакета.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Бразилия), асcист Винисиус Жуниор.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Бразилия).
По теме:
ФОТО. Игрок сборной Парагвая получил прямую красную за закрытый рот рукой
ФОТО. Гол и ассист. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Бразилия – Гаити
Турция – Парагвай. Видео голов и обзор матча (обновляется)
сборная Бразилии по футболу сборная Гаити по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор Матеус Кунья Винисиус Жуниор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
Футбол | 19 июня 2026, 08:32 10
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины

Пьерлуиджи прокомментировал эпизод в матче против Алжира

«Путин – х**о». Ломаченко назвал виновного в войне между Украиной и россией
Бокс | 19 июня 2026, 23:22 9
«Путин – х**о». Ломаченко назвал виновного в войне между Украиной и россией
«Путин – х**о». Ломаченко назвал виновного в войне между Украиной и россией

Шатерникова рассказала о позиции Василия

Динамо вернет своего бывшего капитана
Футбол | 19.06.2026, 11:38
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана
Полесье нашло замену Гуцуляку. Буткевич потратит большие деньги
Футбол | 20.06.2026, 05:02
Полесье нашло замену Гуцуляку. Буткевич потратит большие деньги
Полесье нашло замену Гуцуляку. Буткевич потратит большие деньги
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Футбол | 19.06.2026, 12:24
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
19.06.2026, 16:05
Теннис
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
18.06.2026, 08:22 1
Бокс
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
19.06.2026, 09:16 5
Футбол
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
19.06.2026, 07:32
Футбол
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
18.06.2026, 10:43 1
Футбол
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
19.06.2026, 15:28 1
Бокс
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
18.06.2026, 20:12 18
Теннис
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
18.06.2026, 08:58 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем