Бразилия – Гаити – 3:0. Дубль Матеуса Куньи и мяч Винисиуса. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы C чемпионата мира 2026
20 июня сборные Бразилии и Гаити провели матч 2-го тура группы С чемпионата мира 2026.
Встреча прошла на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу селесао.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль в составе бразильцев оформил Матеус Кунья. Еще одним голом отличился Винисиус Жуниор.
Бразилия за два тура группового этапа набрала 4 очка и возглавляет квартет D. У Гаити 0 баллов – команда потеряла шансы на выход в плей-офф.
ЧМ-2026. Группа С
Второй тур. 20 июня
Бразилия – Гаити – 3:0
Голы: Матеус Кунья, 23, 36, Винисиус Жуниор, 45+3
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пьерлуиджи прокомментировал эпизод в матче против Алжира
Шатерникова рассказала о позиции Василия