20 июня сборные Бразилии и Гаити провели матч 2-го тура группы С чемпионата мира 2026.

Встреча прошла на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу селесао.

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Дубль в составе бразильцев оформил Матеус Кунья. Еще одним голом отличился Винисиус Жуниор.

Бразилия за два тура группового этапа набрала 4 очка и возглавляет квартет D. У Гаити 0 баллов – команда потеряла шансы на выход в плей-офф.

ЧМ-2026. Группа С

Второй тур. 20 июня

Бразилия – Гаити – 3:0

Голы: Матеус Кунья, 23, 36, Винисиус Жуниор, 45+3

Видеообзор матча