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20.06.2026 03:30 – FT 3 : 0
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Чемпионат мира
20 июня 2026, 08:16 |
243
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы надеемся, что это будет Мундиаль сборной Бразилии»

Коуч сборной Бразилии пояснил победу над Гаити (3:0)

20 июня 2026, 08:16 |
243
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы надеемся, что это будет Мундиаль сборной Бразилии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился эмоциями после победы своей команды над Гаити (3:0) во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

«Я думаю, что в этом матче позиция Матеуса Куньи была удачной для создания проблем защиты соперника. Кроме того, он отлично отдавал разрезные ремни, очень хорошо действовал на этой позиции. Это была хорошая позиция. Она может быть одним из вариантов. Я не хочу обладать какой-то одной четкой идентичностью, потому что в следующем матче мы можем все изменить.

В первом тайме мы были значительно лучше, действуя более эффективно впереди. Во втором тайме мы имели больше контроля. У нас было много моментов, мы могли забить больше голов. В общем, это была хорошая игра.

Мы смогли сместить Винни [Винисиуса Жуниора] чуть ближе к центру, оставив игру на фланге больше для Дугласа Сантоса, сыгравшего очень хорошо. Он опасен не только в обыгрыше один в один, но и во время атак в глубину поля.

Атаковать пространство по центру поля опаснее – он забил гол и отдал результативную передачу. Он может изменять позицию, а другие могут адаптироваться. Правый фланг был более фиксированным с Рафиньей и Райаном, потому что мы предпочли оставить Данило немного глубже сзади.

Это то, что я ожидал: улучшение качества игры, меньше ошибок и больше эффективности в атаке. Позади было больше контроля, в защитном плане это был хороший матч. Очевидно, нам еще нужно прибавлять. Мы улучшили игровые аспекты и добавим еще в следующем поединке. Нам нужно с пользой использовать этот групповой этап, чтобы уверенно начать плей-офф (матчи на вылет)».

Он подошел к чемпионату мира в хорошей форме, в великолепных кондициях. Мы не ждем, что это будет Мундиаль Винисиуса, мы надеемся, что это будет Мундиаль Бразилии», – сказал Анчелотти.

В третьем туре группового этапа ЧМ 2026 года национальная сборная Бразилии сыграет против команды Шотландии. Матч Шотландия – Бразилия запланирован на четверг, 25 июня. Стартовый свисток раздастся в 1:00 по киевскому времени.

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Олег Вахоцкий Источник: UOL Esporte
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