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Чемпионат мира
Бразилия
20.06.2026 03:30 - : -
Гаити
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Чемпионат мира
19 июня 2026, 20:31 |
666
0

Бразилия – Гаити. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026

Встреча начнется 20 июня в 03:30 по Киеву

19 июня 2026, 20:31 |
666
0
Бразилия – Гаити. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
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20 июня на Линкольн Файненшл Филд пройдет матч 2-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Бразилии и Гаити.

Поединок начнется в 03:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Бразилия

Команда уже десятилетиями не показывала ничего выдающегося на мундиалях, а в Катаре так и вовсе де-факто провалилась. Не впечатлял и последний отбор, когда даже с Анчелотти во главе не было стабильности и класса. Впрочем, перед самым чемпионатом начало казаться, что получается: в 2026-м году получилось выиграть трижды кряду, да, в товарищеских поединках, но с сильными соперниками, Хорватией и Египтом, а скромную Панаму разгромили 6-2.

Впрочем, в первом туре латиноамериканцы как минимум не сумели ни удивить, ни порадовать. Марокко забил первым, и хорошо, что Винисиус ответил быстро, причем с довольно острого угла. По сути, на большее, чем 1-1 с соперником из Африки и претендовать особенно не могли. А теперь снова пропустит тот, кто, возможно, на классе мог бы сделать разницу - Неймар.

Гаити

Сборная вернулась на мундиали после очень долгой паузы. Этого добились за счет сенсации в отборе. Пройдя в решающий его раунд на пару с Кюрасао, потом футболисты удивили всех, сумев набрать в квартете с Гондурасом, Коста-Рикой и Никарагуя аж одиннадцать очков в шести поединках, в итоге выиграв группу и обеспечив себе заветную путевку спустя сколько десятилетий.

Впрочем, в товарищеских поединках потом были противоречивые, но в основном негативные результаты - хотя смогли приятно удивить разгромом 4-0 Новой Зеландии. А на турнире начали с 0-1 против Шотландии. Да, игра была довольно равной, но прагматичный соперник, реализовав момент на 28-й минуте, потом сумел сыграть по счету.

Статистика личных встреч

Все три очных поединка были выиграны бразильцами. И как: 9:1, 6:0 и 7:1!

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в успехе подопечных Анчелотти. Те понимают, что потом будет соперник посложнее - ставим на то, что тут латиноамериканцы выиграют с форой -2 гола (коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua: Фора Бразилії (-2) за 1.81 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Бразилия
20 июня 2026 -
03:30
Гаити
Фора Бразилии (-2) 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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