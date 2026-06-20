Чемпионат мира. Группа C. 2-й тур.

Бразилия – Гаити – 0:0

Бразилия: Алиссон – Дуглас Сантос, Габриэл, Маркиньос, Данило да Силва – Гимараес, Каземиро – Винисиус, Пакета, Рафинья – Кунья.

Запасные: Вевертон, Эдерсон Мораэс, Алекс Сандро, Бремер, Перейра, Ибаньес, Эдерсон Силва, Фабиньо, Данило Оливейра, Эндрик, Луис Энрике, Маритнелли, Тьяго, Райан.

Гаити: Пласид – Эксперьенс, Делькруа, Дюверн, Аде, Аркюс – Провиденс, Бельгард, Жан-Жак, Казимир – Пьеро.

Запасные: А. Пьер, Дюверже, Термонси, Лакруа, Метусала, Поген, Сенте, Симон, В. Пьер, Этьен, Назон, Дидсон, Жозеф, Изидор, Фортюне.

Арбитр: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Арресифе, Испания).

Стадион: «Линкольн Файненшл филд» (Филадельфия, США).

В субботу, 20-го июня, состоится поединок 2-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Бразилия и Гаити. Матч пройдет в Филадельфии, на поле стадиона «Линкольн Файненшл филд», начало в 03:30.

Команда Карло Анчелотти имела большие проблемы в стартовом матче против Марокко (1:1), но теперь соперник у нее будет куда более простым, по крайней мере – на бумаге. Поэтому от «пентакампеонов» ожидают исключительно победу, а там, возможно, удасться и группу выиграть в последнем туре.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бразилия – Гаити, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua: Фора Бразилії (-2) за 1.81 по линии БК betking.