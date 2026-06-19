Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о трансфере украинского полузащитника
Украина. Премьер лига
19 июня 2026, 09:41 |
1993
0

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о трансфере украинского полузащитника

Александр Яцык покинет киевский клуб и продолжит карьеру в составе «Харькова»

19 июня 2026, 09:41 |
1993
0
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о трансфере украинского полузащитника
ФК Динамо Киев. Александр Яцык
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«Динамо» (Киев) официально завершило сотрудничество с полузащитником Александром Яцыком. 23-летний футболист продолжит свою карьеру в составе ФК «Харьков».

Александр присоединился к «бело-синим» летом 2019 года. Быстро адаптировался и закрепился в стартовом составе юношеской команды, где получил капитанскую повязку. Стал частью громких побед киевлян в Юношеской лиге УЕФА.

Дебютировал за первую команду «Динамо» 23 августа 2022 в матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики», а 2 апреля 2023-го впервые сыграл на уровне Премьер-лиги против ФК «Львов».

Полузащитник провел два сезона в «Заре» на правах аренды, после чего вернулся в «Динамо», где в общей сложности сыграл 30 матчей, отличившись тремя голами. Вместе с «бело-синими» выиграл Кубок Украины в сезоне 2025/26.

ФК «Динамо» (Киев) поблагодарило Александра Яцика за время, проведенное в клубе, и пожелало успехов в последующих этапах карьеры.

По теме:
Новичок АПЛ близок к тому, чтобы перехватить таланта Гремио у Шахтера
Стало известно, в каком клубе УПЛ будет работать Николай Павлов
Моуриньо решил переманить в Реал одного из лучших футболистов Бенфики
Динамо Киев Харьков Александр Яцык трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Подарок от голкипера. Мексика минимально обыграла Южную Корею
Футбол | 19 июня 2026, 05:57 5
Подарок от голкипера. Мексика минимально обыграла Южную Корею
Подарок от голкипера. Мексика минимально обыграла Южную Корею

Все решил ляп вратаря

Поставлена точка в вопросе возможного объединения Харькова с Металлистом
Футбол | 19 июня 2026, 07:02 0
Поставлена точка в вопросе возможного объединения Харькова с Металлистом
Поставлена точка в вопросе возможного объединения Харькова с Металлистом

Коротун сообщил, что всё это было лишь слухами

Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
Бокс | 18.06.2026, 08:22
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Футбол | 18.06.2026, 08:58
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Милевский назвал фаворитов ЧМ 2026: «Я хочу увидеть его в финале»
Футбол | 18.06.2026, 16:52
Милевский назвал фаворитов ЧМ 2026: «Я хочу увидеть его в финале»
Милевский назвал фаворитов ЧМ 2026: «Я хочу увидеть его в финале»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
18.06.2026, 09:13 2
Бокс
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
17.06.2026, 13:23 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
17.06.2026, 11:18
Футзал
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
18.06.2026, 20:12 16
Теннис
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
18.06.2026, 09:17 4
Футбол
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
18.06.2026, 07:02 9
Футбол
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
17.06.2026, 10:19 1
Футбол
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
17.06.2026, 09:06
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем