ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о трансфере украинского полузащитника
Александр Яцык покинет киевский клуб и продолжит карьеру в составе «Харькова»
«Динамо» (Киев) официально завершило сотрудничество с полузащитником Александром Яцыком. 23-летний футболист продолжит свою карьеру в составе ФК «Харьков».
Александр присоединился к «бело-синим» летом 2019 года. Быстро адаптировался и закрепился в стартовом составе юношеской команды, где получил капитанскую повязку. Стал частью громких побед киевлян в Юношеской лиге УЕФА.
Дебютировал за первую команду «Динамо» 23 августа 2022 в матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики», а 2 апреля 2023-го впервые сыграл на уровне Премьер-лиги против ФК «Львов».
Полузащитник провел два сезона в «Заре» на правах аренды, после чего вернулся в «Динамо», где в общей сложности сыграл 30 матчей, отличившись тремя голами. Вместе с «бело-синими» выиграл Кубок Украины в сезоне 2025/26.
ФК «Динамо» (Киев) поблагодарило Александра Яцика за время, проведенное в клубе, и пожелало успехов в последующих этапах карьеры.
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