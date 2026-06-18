Яркое шоу Англии и Хорватии, дубль Кейна, жребий для Динамо, ЛНЗ и Полесья
Главные новости за 17 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 17 июня.
1A. Жеребьевка 2-го раунда. Динамо узнало соперника в Q2 Лиги Европы
В швейцарском Ньоне состоялась очередная жеребьевка
1B. Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
В швейцарском Ньоне 17 июня состоялась жеребьевка Q2 ЛЧ
2A. ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
В Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации ЛК
2B. Определен соперник Динамо в Q2 ЛК на случай поражения от Университати Клуж
В швейцарском Ньоне состоялась очередная жеребьевка
3A. Четыре гола от трех львов. Англия переиграла Хорватию в боевом матче
Гарри Кейн отличился дублем в матче ЧМ-2026
3B. Гол на вес золота. Гана на ЧМ вырвала победу над Панамой
Для команды Кейруша этот удар может стать билетом в плей-офф
4A. Возвращение леопардов с сенсацией. Португалия не сумела обыграть ДР Конго
Андердог отобрал очки у фаворита на ЧМ-2026
4B. Неудачный дебют на мундиале. Узбекистан уступил Колумбии на ЧМ
Команда Каннаваро не сумела отобрать очки у фаворита
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Мадридский Реал подписал экс-капитана Ман Сити
Бернарду Силва будет выступать за испанский клуб
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Иван Федык стал главным тренером клуба Первой лиги
Тернопольская Нива объявила о назначении экс-наставника львовского Руха
6A. Женская сборная Украины 3x3 победила Австрию и вышла на чемпионат Европы
Украинки в четвертый год подряд сыграют на ЧЕ по баскетболу 3x3
6B. Украина в пятисетовом триллере обыграла чемпиона Азии на его площадке
Сине-желтые одержали вторую победу в Лиге наций по волейболу среди женщин
7A. Ястремская уступила 117-й ракетке в 1/8 финала турнира WTA 250 в Ноттингеме
Даяна не сумела справиться с Татьяной Марией, взяв всего три гейма
7B. Стародубцева проиграла третьей сеяной в очередном триллере в Ноттингеме
Юлия уступила Эмме Наварро в трех сетах в матче 1/8 финала
8A. Украинский снукерист Казаков уступил китайцу и не сыграет с Селби
Антон в квалификации Wuhan Open проиграл Фань Чженьи из Китая
8B. Прыжки в высоту. Никитин занял 4-е место на соревнованиях в чешской Остраве
Украинский спортсмен взял высоту 2,15 метра
9A. Украинская рапиристка Ольга Сопит выиграла золото ЧЕ-2026 по фехтованию
В финальном матче украинка обыграла соперницу из Италии
9B. Украинская саблистка Комащук взяла бронзовую медаль ЧЕ-2026 по фехтованию
В полуфинале чемпионата Европы украинка уступила сопернице из Испании
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