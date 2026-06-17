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WTA
17 июня 2026, 19:37 | Обновлено 17 июня 2026, 19:52
419
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Ястремская уступила 117-й ракетке в 1/8 финала турнира WTA 250 в Ноттингеме

Даяна не сумела справиться с Татьяной Марией, взяв всего три гейма в матче 2-го раунда

17 июня 2026, 19:37 | Обновлено 17 июня 2026, 19:52
419
7 Comments
Ястремская уступила 117-й ракетке в 1/8 финала турнира WTA 250 в Ноттингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 50) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

Во втором раунде украинка потерпела разгромное поражение от представительницы Германии Татьяны Марии (WTA 117) за 55 минут.

WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/8 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Татьяна Мария (Германия) – 1:6, 2:6

Это было второе очное противостояние соперниц. В 2023 году Даяна уступила Татьяне в 1/8 финала соревнований в Хуахине.

Ястремская в Ноттингеме успела пройти Алисию Дадни. Мария в четвертьфинале поборется либо с Марией Боузковой, либо с Ханной Клгамен.

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Татьяна Мария Даяна Ястремская WTA Ноттингем
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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Приниження продовжується. Коли вона вже вилетить в другу сотню ,щоб мізки усім не трахати ? 26 років і ніяких перспектив окрім гарного бабла за участь. Ось отримає на Вімблоні соточку євриків за перше коло і на Лазурний берег , а ви переживаєте. 
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+2
Сумне видовище. Яскрава демонстрація того, на скільки важливішим є розбір гри суперниці,
розуміння того, що можна протиставити її стилю гри, як адаптуватися...
за просто вперте бажання влупити якнайсильніше, а там сподіватися, що
влучить...
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+2
Татьяна травниця, а Даяна універсал. На всіх покриттях погуляти вийшла.
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0
Здавалося,коли нещодавно виграла турнір 125,що взялася за розум,але на жаль,це тільки здалося...
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0
Редкое явление что без мучения.
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0
Йди вчися
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0
Ви тут головне не хейтіть Даясю. Бо завтра знову вийде стаття, про те які наші вболівальники безкультурні і нічого не розуміють, і ні в чому не розбираються
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-3
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