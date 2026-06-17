Ястремская уступила 117-й ракетке в 1/8 финала турнира WTA 250 в Ноттингеме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 50) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

Во втором раунде украинка потерпела разгромное поражение от представительницы Германии Татьяны Марии (WTA 117) за 55 минут.

WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/8 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Татьяна Мария (Германия) – 1:6, 2:6

Это было второе очное противостояние соперниц. В 2023 году Даяна уступила Татьяне в 1/8 финала соревнований в Хуахине.

Ястремская в Ноттингеме успела пройти Алисию Дадни. Мария в четвертьфинале поборется либо с Марией Боузковой, либо с Ханной Клгамен.