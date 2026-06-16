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  4. Ястремская стартовала с победы на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме
WTA
16 июня 2026, 17:27 |
760
6

Ястремская стартовала с победы на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме

Даяна переиграла Алисию Дадни в первом раунде соревнований в Великобритании

16 июня 2026, 17:27 |
760
6 Comments
Ястремская стартовала с победы на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 50) успешно стартовала на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В первом раунде украинка в двух сетах разобралась с лаки-лузером Алисией Дадни (WTA 248) за 1 час и 32 минуты.

WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/16 финала

Алисия Дадни (Великобритания) [LL] – Даяна Ястремская (Украина) – 4:6, 6:7 (2:7)

Это было первое очное противостояние соперниц.

Изначально Даяна должна была сыграть с Лоис Буассон, но француженка снялась из-за травмы левой ноги.

Следующей оппоненткой Ястремской будет представительница Германии Татьяна Мария (WTA 117).

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Даяна Ястремская WTA Ноттингем
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Молодець, головне як то кажуть рахунок на табло, але ж як тяжко проти гравчині в статусі ЛЛ, про яку я вперше чую, далі Таня з Марією, там може бути все що завгодно
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+1
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Прямо розгромила тенісистку з третьої сотні... Могла трохи пожаліти суперницю.
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0
Гадаю, з Буасон було б легше. Шкода, що знялася та ще й так пізно.
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0
Проти двох німкень шансів мало.
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0
Молодець!Справилася таки зі своїми нервами!Успіху у наступному матчі!
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0
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