Ястремская стартовала с победы на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 50) успешно стартовала на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В первом раунде украинка в двух сетах разобралась с лаки-лузером Алисией Дадни (WTA 248) за 1 час и 32 минуты.

WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/16 финала

Алисия Дадни (Великобритания) [LL] – Даяна Ястремская (Украина) – 4:6, 6:7 (2:7)

Это было первое очное противостояние соперниц.

Изначально Даяна должна была сыграть с Лоис Буассон, но француженка снялась из-за травмы левой ноги.

Следующей оппоненткой Ястремской будет представительница Германии Татьяна Мария (WTA 117).