Ястремская стартовала с победы на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме
Даяна переиграла Алисию Дадни в первом раунде соревнований в Великобритании
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 50) успешно стартовала на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.
В первом раунде украинка в двух сетах разобралась с лаки-лузером Алисией Дадни (WTA 248) за 1 час и 32 минуты.
WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/16 финала
Алисия Дадни (Великобритания) [LL] – Даяна Ястремская (Украина) – 4:6, 6:7 (2:7)
Это было первое очное противостояние соперниц.
Изначально Даяна должна была сыграть с Лоис Буассон, но француженка снялась из-за травмы левой ноги.
Следующей оппоненткой Ястремской будет представительница Германии Татьяна Мария (WTA 117).
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