Возвращение леопардов с сенсацией. Португалия не смогла обыграть ДР Конго

В поединке группы К чемпионата мира встретились сборные Португалии и Демократической Республики Конго. «Леопарды» единственный раз на мундиале выступали более 50 лет назад, когда их страна еще называлась Заир. Тогда они заняли последнее место группы, не забив ни одного гола. Теперь же Конго ждало очень непростое испытание, ведь они противостояли безоговорочному фавориту группы.

После стартового свистка португальцы прижали соперников к своей штрафной и реализовали первый же голевой момент. Нету навесил точно на голову Невешу, который отправил мяч в ворота.

Португальцы много владели мячом, но редкая вылазка «леопардов» завершилась опасным ударом Висса рядом со штангой.

«Избранные» не спешили развивать свое преимущество. Сборная Португалии атаковала преимущественно через левый фланг, где активным был Нету. А вот у Бернарду Силвы игра на противоположной бровке откровенно не клеилась. Хороший момент не реализовал Мендеш, которому не дали пробить после классной передачи от Фернандеша.

Под конец тайма конголезцы перевели игру к штрафной Португалии и им улыбнулась удача. Исторический гол ДР Конго забил Висса, который замкнул навес Масуаку.

После перерыва на правый фланг сборной Португалии вышел Консейсау, заменивший Бернарду Силву. И эта замена сказалась на скорости атак номинальных хозяев. Но португальцам никак не удавалось изменить счет в свою пользу. Автором гола-шедевра мог стать Канселу, однако он в падении через себя пробил из оффсайда.

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С течением времени португальцы заметно нервничали, что мешало им принимать правильные решения. А «леопарды» смело выбегали в контрвыпады, которые могли завершиться еще большими неприятностями для фаворита. В конце поединка Семеду и Араужу даже пришлось ценой желтых карточек срывать атаки ДР Конго.

Вырвать для своей команды победу мог Фернандеш, но он из-за пределов штрафной пробил рядом со штангой. Неудачную встречу провел Криштиану Роналду, который выступает на своем шестом чемпионате мира. За всю игру португальцы нанесли только оди удар в створ ворот соперников. Именно тот, который стал результативным.

Финальный свисток зафиксировал сенсационную ничью. Далее Португалия встретится с Узбекистаном, а ДР Конго сыграет с Колумбией.

Чемпионат мира. Группа К. 1-й тур.

Португалия – ДР Конго – 1:1

Голы: Невеш (6) – Висса (45+5)

Б.Силва (13), Семеду (88), Араужу (92) – Мбемба (32)

Португалия: Д.Кошта, Канселу, Араужу, Вейга, Мендеш (Семеду, 72), Невеш, Витинья (Рамуш, 83), Б.Силва (Консейсау, 46), Фернандеш, Нету, (Леау, 72) Роналду.

ДР Конго: Мпаси-Нзау, Ван-Биссака (Калюлю, 85), Мбемба, Туанзебе, Капюади, Масуаку (Ж. Каембе, 75), Мутуссами, Мукау (Садики, 57), Э. Каембе (Пикель, 75), Бакамбу (Банза, 85), Висса.

Арбитр: Абдулрахман Аль-Джассим (Катар)

Стадион «NRG Stadium» (Хьюстон, США)

ПОРТУГАЛИЯ – ДР КОНГО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА