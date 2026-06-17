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Чемпионат мира
Португалия
17.06.2026 20:00 – FT 1 : 1
ДР Конго
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Чемпионат мира
17 июня 2026, 22:00 | Обновлено 17 июня 2026, 22:59
2522
28

Возвращение леопардов с сенсацией. Португалия не смогла обыграть ДР Конго

Андердог отобрал очки у фаворита

17 июня 2026, 22:00 | Обновлено 17 июня 2026, 22:59
2522
28 Comments
Возвращение леопардов с сенсацией. Португалия не смогла обыграть ДР Конго
Getty Images/Global Images Ukraine
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В поединке группы К чемпионата мира встретились сборные Португалии и Демократической Республики Конго. «Леопарды» единственный раз на мундиале выступали более 50 лет назад, когда их страна еще называлась Заир. Тогда они заняли последнее место группы, не забив ни одного гола. Теперь же Конго ждало очень непростое испытание, ведь они противостояли безоговорочному фавориту группы.

После стартового свистка португальцы прижали соперников к своей штрафной и реализовали первый же голевой момент. Нету навесил точно на голову Невешу, который отправил мяч в ворота.

Португальцы много владели мячом, но редкая вылазка «леопардов» завершилась опасным ударом Висса рядом со штангой.

«Избранные» не спешили развивать свое преимущество. Сборная Португалии атаковала преимущественно через левый фланг, где активным был Нету. А вот у Бернарду Силвы игра на противоположной бровке откровенно не клеилась. Хороший момент не реализовал Мендеш, которому не дали пробить после классной передачи от Фернандеша.

Под конец тайма конголезцы перевели игру к штрафной Португалии и им улыбнулась удача. Исторический гол ДР Конго забил Висса, который замкнул навес Масуаку.

После перерыва на правый фланг сборной Португалии вышел Консейсау, заменивший Бернарду Силву. И эта замена сказалась на скорости атак номинальных хозяев. Но португальцам никак не удавалось изменить счет в свою пользу. Автором гола-шедевра мог стать Канселу, однако он в падении через себя пробил из оффсайда.

Getty Images/Global Images Ukraine

С течением времени португальцы заметно нервничали, что мешало им принимать правильные решения. А «леопарды» смело выбегали в контрвыпады, которые могли завершиться еще большими неприятностями для фаворита. В конце поединка Семеду и Араужу даже пришлось ценой желтых карточек срывать атаки ДР Конго.

Вырвать для своей команды победу мог Фернандеш, но он из-за пределов штрафной пробил рядом со штангой. Неудачную встречу провел Криштиану Роналду, который выступает на своем шестом чемпионате мира. За всю игру португальцы нанесли только оди удар в створ ворот соперников. Именно тот, который стал результативным.

Финальный свисток зафиксировал сенсационную ничью. Далее Португалия встретится с Узбекистаном, а ДР Конго сыграет с Колумбией.

Чемпионат мира. Группа К. 1-й тур.

Португалия – ДР Конго – 1:1

Голы: Невеш (6) – Висса (45+5)

Б.Силва (13), Семеду (88), Араужу (92) – Мбемба (32)

Португалия: Д.Кошта, Канселу, Араужу, Вейга, Мендеш (Семеду, 72), Невеш, Витинья (Рамуш, 83), Б.Силва (Консейсау, 46), Фернандеш, Нету, (Леау, 72) Роналду.

ДР Конго: Мпаси-Нзау, Ван-Биссака (Калюлю, 85), Мбемба, Туанзебе, Капюади, Масуаку (Ж. Каембе, 75), Мутуссами, Мукау (Садики, 57), Э. Каембе (Пикель, 75), Бакамбу (Банза, 85), Висса.

Арбитр: Абдулрахман Аль-Джассим (Катар)

Стадион «NRG Stadium» (Хьюстон, США)

ПОРТУГАЛИЯ – ДР КОНГО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 28
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Відчуття, що Роналдо буде тягнути Португалію вниз, без нього збірна би виглядала краще, або якщо його випускати, то хвилин на 15-20. 
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+8
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Хлопчик Криштьяну по полю гуляв, - квіточки нюхав, грибочки збирав.
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+4
Чому Португалія виграє ЧС
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+4
У Роналду, такий характер, якщо у нього не йде гра, то всі кругом винуваті.
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+4
Месси,Холанд і Мбапе хоч поржали 
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+4
Глянув оцінки гравців. Роналдо 10-й серед 14 гравців, які виходили на поле в складі Португалії.
Слабо зіграв, просто стояв, як стовп і махав руками, щоб на нього подачу кидали 
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+4
Вісса, Кайембе, Біссака, Бакамбу.....ці пацани дадуть просраця узбекам і дадуть справжній бій колумбійцям. Десабр створив просто скарб-команду. Залізна дисципліна і чітке відпрацювання тактики, це все заслуга тренера.
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+3
Браво ДР Конго! Зіграли на своєму рівні. Португальці після голу на 6й хвилині мабуть думали що грають з дикунами які злізли з пальми і вперше бачуть м'яч. А це на секунду найкраща в історії ДР Конго збірна. Я ще на КАН казав що ДР Конго друга після Сенегалу команда Африки. Далі буде....
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+3
Взагалі то на  Кубку Африки дуже серйозний рівень команд, тому очікувано що для португальців  гра легкою н е буде. Ну і  Криша пора списувати на берег. Він там ходив як весільний генерал по подіуму. Фактично команда грала вдесятьох
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+2
Хм,цікаво чому  цей Калюлю за збірну грає,а той Калюлю з Ювентуса ні.А так по 1му матчу які провели команди в 1му турі, вирок їм рано проводити. 
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+2
До поки Португалія буде терпіти це недолуге самозакохане фуфло. ронікаґ. до тієї пори - не бачити їм нічогоҐ, окрім власної жопи. 
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+2
Виноват тренер, меняйте Роналдо на Рамуша и увидите настоящюю Португалию !!!!!!!!!
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+2
ПейналдуГлори ви де??????? 
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+1
от реально, португали без Рона і з Роном це дві зовсім різні збірні
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+1
Гол на 45ій плюс 5ій хвилині першого тайму пропущений португальцями був необовязковий. Бачу двоє чи твоє світло-синіх перед воротами Кошти під час навісу і розумію що може бути гол, що й відбулося через дві секунди.
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+1
Я не Лео чи за Крі Ро,але хотілося щоб португальці виграли цей ЧС.Це було б епічно!
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0
Це Конго не змогла перемогти Португалвю
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0
Португалия может претендовать хотя бы на полуфинал ЧМ, но только когда спрячут в грубокий запас этого товарища с 7 на спине. Просто десятером играют
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0
ДР Конго з Данією 0:0 зіграла, Нігерію пройшла. Я думав під час матчу, що будь який гравець міг підсилити наші команди перед єврокубками…якщо трансфер розглядати, і для цікавості після матчу подивився де вони грають. Так переважна більшість в серйозних клубах і в умовне Полісся вони не підуть..там і Бетіс і Ньюкасл Ланс. Я думав вони десь у 2 лігах грають чи місцевих чемпіонатах Африки, але ж ні. Тобто вони виросли в моїх очах  і минулі вдалі результати були не випадкові. Вважаю що вони можуть вийти з групи 
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-1
Ронисия плакал?
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-2
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