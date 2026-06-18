Роберто МАРТИНЕС: «Аргентина в 2022-м начала с поражения, но выиграла ЧМ»

Главный тренер сборной Португалии Роберту Мартинес пообщался с журналистами касательного неудачного матча против ДР Конго на старте чемпионата мира 2026. После ничейного поединка (1:1) тренер рассказал о настрое команды, роли форварда и Криштиану Роналду.

– Оказалась ли Португалия слишком слабой для своих амбиций выиграть чемпионат мира? Что вы скажете о поведении Криштиану Роналду в конце матча?

– Чемпионат мира – это турнир, где подобные вещи случаются. Бывают моменты, когда игра не соответствует нужному уровню. Стоит вспомнить, что на ЧМ в Катаре Аргентина проиграла Саудовской Аравии, а затем выиграла турнир. В 2010 году Испания уступила Швейцарии, но стала чемпионом. И тогда это не была игра будущих чемпионов, но они ими стали. Это процесс. Я уже говорил, что разговоры о победе на чемпионате мира – это, пожалуй, эмоция, которая не помогает выигрывать матчи.

Самым трудным было хорошо начать поединок, и мы это сделали. Мы начали очень хорошо. Уровень, контроль, подходы к воротам... Забитый гол, который должен был стать моментом, помогающим и дальше контролировать игру, вместо этого дал противоположный эффект. Появился эффект попытки просто удерживать мяч, мы перестали доходить до ворот, дали ДР Конго возможность перестроить оборонительную структуру, организовать контратаку, и мы потеряли глубину – а это помогло сопернику.

Настрой игроков был потрясающим, мы пытались изменить манеру атаки, чаще доходили до ворот, но не на том уровне, который нам нужен, и не с тем качеством, которым мы обладаем. Мы пытались до самого конца, и есть очень важные аспекты – это самоотдача и усилия игроков, которые теперь позволяют строить подготовку ко второму матчу. Эмоциям о выигрыше чемпионата мира не место на групповом этапе.

Криштиану Роналду? Это была первая игра, мы еще не привыкли к правилам ФИФА. На этом чемпионате мира у нас восемь игроков дают флеш-интервью, у нас еще нет четкой привычки, что делать после финального свистка: идти в раздевалку, идти на флеш-интервью или оставаться на поле. К тому же мы все были расстроены, но мы постараемся быстро адаптироваться к этим правилам, чтобы действовать как единая команда.

– Является ли эта модель игры лучшей для достижения успеха на чемпионате мира или вы будете вносить изменения?

– Нам нужно прибавлять. Нужно с большой самокритикой оценить игру. Это оценка всех 96 минут. Есть моменты до гола, после гола, то, как мы начали второй тайм, взаимосвязи, пространства, которые мы ищем... Все соперники разные. Наша обязанность – оценить игру, проявить самокритику и стать лучше. И это неотъемлемая часть процесса на групповом этапе чемпионата мира. Я вижу, что самоотдача чрезвычайная, и очень верю в то, что мы можем сделать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес

– Какова роль центрального нападающего в игре Португалии?

– В нашей структуре игры центральный нападающий должен обладать высокой дисциплиной. Это значит оставаться на линии защиты, за спинами центральных защитников, открывать зоны. После первого гола мы не доходили до финальной трети поля на том уровне, который необходим, чтобы снабжать нападающего передачами или использовать его движение. Есть аспекты, в которых нам нужно совершенствоваться. Центральный нападающий должен быть близко к воротам, но нам нужно туда доставлять мяч. Важно использовать игроков, которые есть в нашем распоряжении. С выходом Франсишку Консейсау мы начали чаще доходить до финальной трети. Пространство в линии защиты открылось больше, и это было сделано для того, чтобы задействовать Гонсалу Рамуша, но в зоне завершения у нас оказался Бруну Фернандеш.

– Как вы объясните атакующее давление сборной? Не было ли слишком много навесов?

– После первого гола пошла совсем другая игра. До забитого мяча наша модель атаки позволяла доходить до финальной трети, у нас была хорошая связь между игрой в центре и на флангах. Но затем, когда ДР Конго забивает, это вызывает другие эмоции, принятие решений становится другим. Это не тот матч, где стоит смотреть на статистику, она плохая и не на том уровне, который нам нужен. Но главное – это поразмышлять, сделать выводы и внести коррективы к следующему матчу.

– Чего не хватает, чтобы объединить все португальские таланты?

– Вы же следили за тем, как команда выигрывала Лигу наций? Те же игроки демонстрировали игру высочайшего уровня. Сейчас мы говорим о первом матче на чемпионате мира. Я уже упоминал об ответственности и эмоциях от игры на мундиале. Когда мы забили первый гол, эти эмоции негативно повлияли на нашу игру. Не хватало риска, не хватало поиска пространства, не хватало продвижения к финальной трети, но это было скорее на уровне ощущений, чем технико-тактический аспект. Такое случается, и это часть чемпионата мира.

Видеоогляд матча: