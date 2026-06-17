В среду, 17 июня, состоится поединок группы К чемпионата мира, в котором встретятся сборные Португалии и Демократической Республики Конго. Матч пройдет в Хьюстоне (США) на стадионе «NRG Stadium», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Лучшим достижением сборной Португалии на чемпионатах мира является третье место в 1966 году. На ЧМ-2006 «избранные» также боролись за «бронзовые» медали, но в матче за третье место проиграли Германии. На прошлом мундиале Португалия дошла до 1/4 финала, где уступила Марокко со счетом 0:1.

Команда ДР Конго всего второй раз в истории будет представлена в финальной части мирового первенства, а дебют «леопардов» на мундиале состоялся в далеком 1974 году. Тогда страна конголезцев называлась Заир, и они заняли последнее место группы вместе с Бразилией, Шотландией и Югославией.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Португалия – ДР Конго, за которой можно следить в украинской версии сайта.