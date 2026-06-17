Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Португалия – ДР Конго. Текстовая трансляция. LIVE
Чемпионат мира
Португалия
17.06.2026 20:00 - : -
ДР Конго
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
17 июня 2026, 19:58 |
357
1

Португалия – ДР Конго. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка группы К чемпионата мира

17 июня 2026, 19:58 |
357
1 Comments
Португалия – ДР Конго. Текстовая трансляция. LIVE
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В среду, 17 июня, состоится поединок группы К чемпионата мира, в котором встретятся сборные Португалии и Демократической Республики Конго. Матч пройдет в Хьюстоне (США) на стадионе «NRG Stadium», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Лучшим достижением сборной Португалии на чемпионатах мира является третье место в 1966 году. На ЧМ-2006 «избранные» также боролись за «бронзовые» медали, но в матче за третье место проиграли Германии. На прошлом мундиале Португалия дошла до 1/4 финала, где уступила Марокко со счетом 0:1.

Команда ДР Конго всего второй раз в истории будет представлена в финальной части мирового первенства, а дебют «леопардов» на мундиале состоялся в далеком 1974 году. Тогда страна конголезцев называлась Заир, и они заняли последнее место группы вместе с Бразилией, Шотландией и Югославией.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Португалия – ДР Конго, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Португалия
17 июня 2026 -
20:00
ДР Конго
Фора Португалии -1.5 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Чемпионат мира 2026. Старт Роналду и суперматч: расписание и трансляции
Месси повторил рекорд Клозе по количеству побед на чемпионатах мира
Трейдер потерял почти миллион долларов из-за сенсационной ничьей Испании
сборная Португалии по футболу сборная ДР Конго по футболу ЧМ-2026 по футболу текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
Футбол | 16 июня 2026, 21:51 23
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»

Спортивный директор «Шахтера» высказался о Ринате Ахметове

ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
Футбол | 17 июня 2026, 09:31 46
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ

Элина стала амбассадором ФК Харьков

Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
Футбол | 16.06.2026, 19:23
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
В Динамо – новая вратарская линия. Какова судьба Нещерета и Суркиса?
Футбол | 17.06.2026, 19:12
В Динамо – новая вратарская линия. Какова судьба Нещерета и Суркиса?
В Динамо – новая вратарская линия. Какова судьба Нещерета и Суркиса?
Жеребьевка 2-го раунда. Динамо узнало соперника в Q2 Лиги Европы
Футбол | 17.06.2026, 14:14
Жеребьевка 2-го раунда. Динамо узнало соперника в Q2 Лиги Европы
Жеребьевка 2-го раунда. Динамо узнало соперника в Q2 Лиги Европы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Дочекалися вечора, щоб повболівати за Португалію!🇵🇹🇵🇹 І за голи легендарного Роналду!⚽✊
Ответить
0
Популярные новости
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
17.06.2026, 07:02
Футбол
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
16.06.2026, 09:42 4
Футбол
Калинина проиграла финальный матч квалификации WTA 500 в Берлине
Калинина проиграла финальный матч квалификации WTA 500 в Берлине
15.06.2026, 18:45 7
Теннис
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
16.06.2026, 17:19 2
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
16.06.2026, 07:15 2
Бокс
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
16.06.2026, 04:44 29
Бокс
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
16.06.2026, 10:14
Футбол
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
17.06.2026, 09:06
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем