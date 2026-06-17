17 июня на Эн-Эр-Джи Стэдиум пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Португалии и ДР Конго.

Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Португалия

Команда год назад вернула себе статус победителя Лиги Наций, обыграв в финале по пенальти Испанию. Ну, а потом выполнили главную задачу на 2026-й год, став первыми в своей группе квалификации - хватило и тринадцати очков в шести матчах, на три больше, чем Ирландия, в последний момент сместившая со второй позиции Данию.

В товарищеских поединках у сборной тоже получалось вполне неплохо. Только на поле Мексики не смогли забить, закончив нулевой ничьей. Потом обыгрывали всех подряд - еще весной со США, а уже в начале лета справились и с Чили, и с Нигерией, оба раза со счетом 2:1. Правда, с южноамериканцами был скандал - из-за драки Рафаэл Леау ухитрился в контрольном поединке получить красную, и даже обсуждалась его длительная дисквалификация.

ДР Конго

Сборная до этого играла на мундиале только однажды, пол века назад, в 1974-м году. Возвращение было непростым - только в марте, обыграв в межконтинентальном стыке Ямайку, было добыто заветную путевку. До этого было второе место в своей группе, а потом осенью сенсационно выбили в плей-офф Камерун и Нигерию.

Между этими раундами команда неплохо проявила себя на КАН: вышла из группы с семью очками, а в плей-офф Алжир забил единственный гол на 119-й минуте. Был неплохой результат и в товарищеских поединках, в том числе уже летом оформили нулевую ничью с датчанами. Но в крайней такой встрече, с кризисным сейчас Чили, все же проиграли, 1:2.

Статистика личных встреч

За все время эти представители Европы и Африки не играли даже в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что у конголезцев тут получится даже за ничью зацепиться. Уж очень у них сильный, опытный и амбициозный соперник - ставим на то, что Роналду и компания начнут рекордный для него мундиаль с победы при форе -1,5 забитых гола (коэффициент - 1,85).

Прогноз Sport.ua: Фора Португалии (-1.5) за 1.85 по линии БК betking.