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Чемпионат мира
18 июня 2026, 03:19 | Обновлено 18 июня 2026, 04:45
53
0

Коуч сборной ДР Конго: «Сценарий игры помог нам, ведь мы рано пропустили»

Себастьян Десабр рассказал о ничейном матче против Португалии

18 июня 2026, 03:19 | Обновлено 18 июня 2026, 04:45
53
0
Коуч сборной ДР Конго: «Сценарий игры помог нам, ведь мы рано пропустили»
Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Десабр
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Главный тренер сборной ДР Конго Себастьян Десабр проанализировал матч первого тура на чемпионате мира 2026 против Португалии. Специалист остался доволен стартом на мундиале, так как его команда отобрала очки у лидера группы K (1:1).

«Важно отпраздновать это. Это наше первое очко и наш первый гол, забитый на чемпионатах мира. Я горжусь своими игроками и сказал им, что сейчас важно отдохнуть перед следующими матчами против Колумбии и Узбекистана.

Первый тайм был тяжелым, как мы и ожидали. Постепенно мы вошли в игру и смогли забить со стандартного положения. Мы провели отличный матч. Мы могли бы лучше сыграть на контратаках, но мы довольны ничьей.

Это первый шаг. Но важно прыгать выше головы – это то, что мы всегда стараемся делать. Быть лучше, бегать быстрее. В атаке нам еще нужно прибавлять.

Выбранная нами тактическая схема помогла нам, и игроки выложились на все 100%. Они были максимально сконцентрированы на нашем тактическом подходе. Я почти уверен, что мы способны на большие дела. Нам нужно развить этот успешный старт.

Это ничья против одной из лучших команд мира, поэтому мы счастливы, но чтобы пройти в следующий раунд, нам нужно больше очков.

Сценарий игры помог нам, потому что мы пропустили рано, и Португалия почувствовала, что особой опасности нет. У нас есть эта ментальная стойкость. Мы знаем, как преодолевать тяжелое начало. Мои игроки умеют держать удар и обладают правильным настроем», – заявил Себастьян.

Видеоогляд матча:

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Андрей Витренко Источник: Reuters
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