Коуч сборной ДР Конго: «Сценарий игры помог нам, ведь мы рано пропустили»
Себастьян Десабр рассказал о ничейном матче против Португалии
Главный тренер сборной ДР Конго Себастьян Десабр проанализировал матч первого тура на чемпионате мира 2026 против Португалии. Специалист остался доволен стартом на мундиале, так как его команда отобрала очки у лидера группы K (1:1).
«Важно отпраздновать это. Это наше первое очко и наш первый гол, забитый на чемпионатах мира. Я горжусь своими игроками и сказал им, что сейчас важно отдохнуть перед следующими матчами против Колумбии и Узбекистана.
Первый тайм был тяжелым, как мы и ожидали. Постепенно мы вошли в игру и смогли забить со стандартного положения. Мы провели отличный матч. Мы могли бы лучше сыграть на контратаках, но мы довольны ничьей.
Это первый шаг. Но важно прыгать выше головы – это то, что мы всегда стараемся делать. Быть лучше, бегать быстрее. В атаке нам еще нужно прибавлять.
Выбранная нами тактическая схема помогла нам, и игроки выложились на все 100%. Они были максимально сконцентрированы на нашем тактическом подходе. Я почти уверен, что мы способны на большие дела. Нам нужно развить этот успешный старт.
Это ничья против одной из лучших команд мира, поэтому мы счастливы, но чтобы пройти в следующий раунд, нам нужно больше очков.
Сценарий игры помог нам, потому что мы пропустили рано, и Португалия почувствовала, что особой опасности нет. У нас есть эта ментальная стойкость. Мы знаем, как преодолевать тяжелое начало. Мои игроки умеют держать удар и обладают правильным настроем», – заявил Себастьян.
Видеоогляд матча:
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