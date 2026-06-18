Гол на вес золота. Гана вырвала победу над Панамой

На чемпионате мира-2026 есть традиционная «группа смерти» в составе Франции, Сенегала, Ирака и Норвегии, а также квартет под латинской буквой L, который можно было бы назвать роковым для команд, не представляющих европейский футбольный континент. Ведь как ни крути, а составить конкуренцию таким национальным сборным, как Англия и Хорватия, футболисты из Ганы и Панамы, при всем уважении к ним, вряд ли смогут в контексте борьбы за первые две строчки.

А вот остаться за бортом будущего раунда плей-офф эти две сборные могли уже по итогам первого тура группового этапа. К этому их подталкивал календарь, который фактически не оставлял места для интриги в этой группе. В седьмой игровой день фавориты сразились между собой, и в итоге победу одержали англичане (4:2), после чего ганцы и панамцы должны были в Торонто определить сильнейшего. А если бы они сыграли вничью, то, с большой вероятностью, шансы на выход в следующий раунд соревнований для них оказались бы почти нулевыми. Так что кто-то все-таки должен был рисковать. Но кто?



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В первом тайме команды Карлуша Кейруша и Томаса Кристиансена даже не пытались дать нам подсказку на этот вопрос. А сам футбол до перерыва по качеству и зрелищности был, пожалуй, худшим среди всех таймов этого чемпионата мира. Едва ли было даже намеков на голевые моменты, и лишь вратарь «чёрных звёзд» Ати-Зиги пытался порадовать публику своими фирменными прыжками. Но за всё приходится платить – во время этих выкрутасов голкипер Ганы получил травму, и после перерыва мы его уже не увидели.

На фоне такого первого тайма, безусловно, любое дальнейшее развитие событий автоматически стало бы интересным, ведь команды хорошо понимали, что ничья – не вариант. Но утверждать, что они заметно пытались изменить счёт на табло, также было невозможно. Очень скучный футбол продолжался и дальше, но у нас хотя бы были какие-то голевые моменты, в отличие от первой половины игры.



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Сразу вспоминается сумбурный удар Мартинеса из сборной Панамы в середине второго тайма с правого фланга штрафной мимо ближней штанги, а также попытка Аю замкнуть прострел Семеньо на дальней штанге, чему в последний момент помешал подкат защитника — на этих двух опасных ситуациях и держалась львиная доля интриги.

Пока не наступил тот самый решающий момент. Уже в добавленное время, то есть в критически близком расстоянии от роковой неудачи обеих команд, атака Ганы на левом фланге усилиями Семеньйо переросла в передачу на ходу для Асанте, и тот уже в штрафной нашел прострелом Иренки перед пустыми воротами на дальней штанге. Конечно, ликованию команды Карлуша Кейруша не было предела, но недолго – нужно было ещё отбиваться от ответных атак соперников, но Панама так и не смогла довести дело до опасного удара по воротам.



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Следующий матч Гана проведет против Англии, а Панама – против Хорватии.

Чемпионат мира. Группа L. 1-й тур.

Гана – Панама – 1:0

Гол: Йиренки, 90+5

Предупреждение: Йиренки, 16 – Блэкмен, 72, Харви, 90+10

Гана: Ати-Зиги (Асаре, 46) – Менса, Опоку, Аджетей, Сеная – Нуама (Фатаву, 58), Йиренки, Овусу (Сибо, 78), Сэменьо – Сулемана (Томас-Асанте, 58) – Аю (Аду, 87).

Панама: О. Москера – Андраде, Кордоба, Рамос, Блэкмен (Годой, 90) – Х. Л. Родригес (Диас, 74), К. Мартинес (Фахардо, 63), Харви, Мурильо – Уотерман (Лондоньо, 63), Барсенас.

Арбитр: Гленн Нюберг (Сеттер, Швеция).

Стадион: «BMO Филд» (Торонто).

Удары (в створ) – 7 (2) : 11 (4)

Угловые – 2 : 2

Оффсайды – 4 : 1

ГАНА - ПАНАМА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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