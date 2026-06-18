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18.06.2026 02:00 – FT 1 : 0
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18 июня 2026, 04:33 | Обновлено 18 июня 2026, 04:45
171
0

Гана – Панама – 1:0. На последних минутах. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча первого тура группы L чемпионата мира 2026

18 июня 2026, 04:33 | Обновлено 18 июня 2026, 04:45
171
0
Гана – Панама – 1:0. На последних минутах. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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18 июня в 02:00 стартовал поединок первого тура группы L между сборными Ганы и Панамы на чемпионате мира 2026.

Местом проведения матча стала арена «BMO Филд» в канадском городе Торонто.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Нули на табло держались на протяжении основных 90-й минут. Обе команды создавали опасность, но до взятия ворот дело не доходило.

Неожиданно в компенсированное время сборная Ганы нашла свой момент и забила на 90+4-й минуте.

Африканская команда вырвала победу, поставив точку на усилиях соперника – 1:0.

После этого матча Гана занимает второе место, в то время как Панама – третье. Выше Ганы только Англия, обыгравшая Хорватию (4:2).

ЧМ-2026. Группа L

Первый тур. 18 июня

Гана – Панама – 1:0

Гол: Йиренки, 90+5

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Калеб Йиренки (Гана), асcист Брандон Томас-Асанте.
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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