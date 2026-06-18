Гана – Панама – 1:0. На последних минутах. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча первого тура группы L чемпионата мира 2026
18 июня в 02:00 стартовал поединок первого тура группы L между сборными Ганы и Панамы на чемпионате мира 2026.
Местом проведения матча стала арена «BMO Филд» в канадском городе Торонто.
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Нули на табло держались на протяжении основных 90-й минут. Обе команды создавали опасность, но до взятия ворот дело не доходило.
Неожиданно в компенсированное время сборная Ганы нашла свой момент и забила на 90+4-й минуте.
Африканская команда вырвала победу, поставив точку на усилиях соперника – 1:0.
После этого матча Гана занимает второе место, в то время как Панама – третье. Выше Ганы только Англия, обыгравшая Хорватию (4:2).
ЧМ-2026. Группа L
Первый тур. 18 июня
Гана – Панама – 1:0
Гол: Йиренки, 90+5
События матча
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