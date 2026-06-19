Карлуш КЕЙРУШ: «Вы можете рассчитывать, что Гана на что-нибудь способна»
Тренер африканской команды – о матче с Панамой
Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш высказался о тяжелой победе на старте чемпионата мира 2026 года над Панамой. В первом туре Гана обыграла соперника со счетом 1:0 благодаря позднему голу.
«Я истощен! Это было невероятно тяжело и интенсивно. Победы на этом чемпионате мира стоят очень дорого, но мои игроки показали, что готовы платить высокую цену за три очка.
Панама играла очень умно и быстро. Нам пришлось терпеть и демонстрировать максимальную концентрацию. Мы продолжали идти вперед и нашли правильный путь к победе.
Мы растем как команда, и игроки понимают игру. Когда соперник действует лучше, мы бьемся не на жизнь, а на смерть. С тем футболом, который мы показываем, вы можете рассчитывать, что Гана на что-то способна», – сказал Кейруш.
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