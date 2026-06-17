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Гана
18.06.2026 02:00 - : -
Панама
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Чемпионат мира
17 июня 2026, 21:34 | Обновлено 17 июня 2026, 21:40
66
0

Гана – Панама. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура чемпионата мира

17 июня 2026, 21:34 | Обновлено 17 июня 2026, 21:40
66
0
Гана – Панама. Текстовая трансляция матча
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В четверг, 18-го июня, состоится поединок 1-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Гана и Панама. Матч пройдет в Торонто, на поле стадиона «BMO Филд», начало в 02:00.

Борьба за третью строчку с перспективой зацепиться за вторую в группе, где очевидными фаворитами являются европейцы из Англии и Хорватии. И, фактически, это единственный шанс для Ганы и Панамы зацепиться за три очка в ситуации, которая будет полностью под их контролем. А проигравший, как видится, потеряет все уже в первом туре.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Гана – Панама, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Гана
18 июня 2026 -
02:00
Панама
Обе забьют 1.95 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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