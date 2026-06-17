В четверг, 18-го июня, состоится поединок 1-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Гана и Панама. Матч пройдет в Торонто, на поле стадиона «BMO Филд», начало в 02:00.

Борьба за третью строчку с перспективой зацепиться за вторую в группе, где очевидными фаворитами являются европейцы из Англии и Хорватии. И, фактически, это единственный шанс для Ганы и Панамы зацепиться за три очка в ситуации, которая будет полностью под их контролем. А проигравший, как видится, потеряет все уже в первом туре.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Гана – Панама, за которой можно следить в украинской версии сайта.