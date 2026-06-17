18 июня на ВМО Филд пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Ганы и Панамы.

Поединок начнется в 02:00 по киевскому времени.

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Гана

Команда подтвердила свой статус одного из континентальных лидеров, выиграв очередную группу в квалификации. На этот раз получилось набрать весомые 25 очков за десять матчей, выиграв первое место - впрочем, там ближайшим преследователем был скромный Мадагаскар. А вот на КАН пройти не получилось.

Так что с ноября были только товарищеские поединки. И, несмотря на их статус, они не могут не вызывать беспокойства. Ведь проигрывали пять раз кряду, пусть даже с сильными соперниками - Японии и Южной Кореи еще осенью, Австрии, Германии и Мексике уже в 2026-м году. И только в июне могли обыграть Уэльс, но и там упустили преимущество - на 90+3 минуте Кумас принес валлийцам 1:1. Еще и Томаса Парти просто не пустили в Канаду из-за подозрений в изнасилованиях.

Панама

Сборная уже выходила на мундиаль, в 2018-м году. И сейчас смогла воспользоваться всеми преимуществами нынешней квалификации, когда КОНКАКАФ получил больше путевок и к тому же местные гранды, США, Канала и Мексика, были освобождены от участия в отборе. В итоге футболисты смогли, набирая по двенадцать очков, выиграть свою группу на обоих этапах. В решающем раунде за спиной остались Суринам, Гватемала и Сальвадор.

В товарищеских поединках подопечные Томаса Кристенсена показывали себя достаточно неплохо. Всего было семь таких встреч, и по дважды брали победы, при паре поражений, от Мексики и Бразилией. После 2:6 с подопечными Анчелотти, в июне, продолжили победой 4:2 над Доминиканской республикой и ничья с участником мундиаля - с Боснией и Герцеговиной закончили 1:1.

Статистика личных встреч

Эти национальные сборные проведут первый очный поединок в своей истории.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество, пусть и не безоговорочное, африканцам. Но у них соперник, что понимает, как важно тут добиться успеха. Ставим на обе забьют(коэффициент - 1,95).