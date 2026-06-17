Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гана – Панама. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Чемпионат мира
Гана
18.06.2026 02:00 - : -
Панама
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
17 июня 2026, 11:05 |
111
1

Гана – Панама. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026

Встреча начнется 18 июня в 02:00 по Киеву

17 июня 2026, 11:05 |
111
1 Comments
Гана – Панама. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

18 июня на ВМО Филд пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Ганы и Панамы.

Поединок начнется в 02:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Гана

Команда подтвердила свой статус одного из континентальных лидеров, выиграв очередную группу в квалификации. На этот раз получилось набрать весомые 25 очков за десять матчей, выиграв первое место - впрочем, там ближайшим преследователем был скромный Мадагаскар. А вот на КАН пройти не получилось.

Так что с ноября были только товарищеские поединки. И, несмотря на их статус, они не могут не вызывать беспокойства. Ведь проигрывали пять раз кряду, пусть даже с сильными соперниками - Японии и Южной Кореи еще осенью, Австрии, Германии и Мексике уже в 2026-м году. И только в июне могли обыграть Уэльс, но и там упустили преимущество - на 90+3 минуте Кумас принес валлийцам 1:1. Еще и Томаса Парти просто не пустили в Канаду из-за подозрений в изнасилованиях.

Панама

Сборная уже выходила на мундиаль, в 2018-м году. И сейчас смогла воспользоваться всеми преимуществами нынешней квалификации, когда КОНКАКАФ получил больше путевок и к тому же местные гранды, США, Канала и Мексика, были освобождены от участия в отборе. В итоге футболисты смогли, набирая по двенадцать очков, выиграть свою группу на обоих этапах. В решающем раунде за спиной остались Суринам, Гватемала и Сальвадор.

В товарищеских поединках подопечные Томаса Кристенсена показывали себя достаточно неплохо. Всего было семь таких встреч, и по дважды брали победы, при паре поражений, от Мексики и Бразилией. После 2:6 с подопечными Анчелотти, в июне, продолжили победой 4:2 над Доминиканской республикой и ничья с участником мундиаля - с Боснией и Герцеговиной закончили 1:1.

Статистика личных встреч

Эти национальные сборные проведут первый очный поединок в своей истории.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество, пусть и не безоговорочное, африканцам. Но у них соперник, что понимает, как важно тут добиться успеха. Ставим на обе забьют(коэффициент - 1,95).

Прогноз Sport.ua
Гана
18 июня 2026 -
02:00
Панама
Обе забьют 1.95 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Месси сделал хет-трик и повторил достижение Саленко
ФОТО. Аргентина разгромила Алжир на ЧМ благодаря хет-трику Месси
Уникальная статистика Месси на ЧМ: лучший по всем основным показателям
сборная Ганы по футболу сборная Панамы по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Футбол | 17 июня 2026, 06:00 16
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула

Алжир не сумел оказать сопротивление действующему чемпиону

Скандал на ЧМ-2026. Сборная после громкой победы объявила бойкот
Футбол | 17 июня 2026, 09:33 4
Скандал на ЧМ-2026. Сборная после громкой победы объявила бойкот
Скандал на ЧМ-2026. Сборная после громкой победы объявила бойкот

В лагере сборной Южной Кореи разгорелся конфликт со СМИ

СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
Футбол | 16.06.2026, 21:51
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
Бывший чемпион: «Поражение Усика станет трагедией. Не хочу этого»
Бокс | 17.06.2026, 03:55
Бывший чемпион: «Поражение Усика станет трагедией. Не хочу этого»
Бывший чемпион: «Поражение Усика станет трагедией. Не хочу этого»
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Теннис | 16.06.2026, 17:33
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
прогнозую мінімальну перемогу Панами. гол забє наш динамівець-супербомбардир герреро
Ответить
0
Популярные новости
Драма длиной в 3.5 часа. Стародубцева совершила камбек на старте Ноттингема
Драма длиной в 3.5 часа. Стародубцева совершила камбек на старте Ноттингема
15.06.2026, 18:32 6
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
15.06.2026, 13:21 64
Футбол
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
16.06.2026, 16:00 2
Теннис
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
15.06.2026, 09:17 6
Футбол
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
15.06.2026, 09:09 6
Футбол
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
16.06.2026, 09:42 4
Футбол
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
15.06.2026, 08:59 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем