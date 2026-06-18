Четыре гола от трех львов. Англия переиграла Хорватию в боевом матче
Гарри Кейн отличился дублем
Сборные Англии и Хорватии продлили свою историю противостояний и на ЧМ-2026, встретившись в 1 туре группового этапа.
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
ЧМ-2026 по футболу. Группа I. 1 тур
Англия – Хорватия – 4:2
Голы: Кейн, 12, пен, 42, Беллингем, 47, Рэшфорд, 85 – Батурина, 36, Муса, 45+5
Англия: Пикфорд – Джеймс, Конса, Стоунз (Гехи, 87), О'Райли – Андерсон, Райс (Роджерс, 73) – Мадуэке (Сака, 73), Беллингем (Спенс, 80), Гордон (РЭшфорд, 73) – Кейн
Хорватия: Ливакович – Шутало, Вушкович (Марко ПашалИч, 66), Гвардиол – Станишич, Модрич (Ковачич, 58), Сучич, Перишич – Марио ПашалИч (Влашич, 79), Батурина (крамарич, 79) – Мусса (Матанович, 66)
Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
«AT&T Stadium» (Арлингтон, США)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч ЛНЗ обратился к фанатам
Кварцяный объяснил, почему у Пищура не всё сложилось в «Дьёре»