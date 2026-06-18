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Англия
17.06.2026 23:00 – FT 4 : 2
Хорватия
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18 июня 2026, 01:03 | Обновлено 18 июня 2026, 01:06
746
7

Четыре гола от трех львов. Англия переиграла Хорватию в боевом матче

Гарри Кейн отличился дублем

18 июня 2026, 01:03 | Обновлено 18 июня 2026, 01:06
746
7 Comments
Четыре гола от трех львов. Англия переиграла Хорватию в боевом матче
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборные Англии и Хорватии продлили свою историю противостояний и на ЧМ-2026, встретившись в 1 туре группового этапа.

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

ЧМ-2026 по футболу. Группа I. 1 тур

Англия – Хорватия – 4:2

Голы: Кейн, 12, пен, 42, Беллингем, 47, Рэшфорд, 85 – Батурина, 36, Муса, 45+5

Англия: Пикфорд – Джеймс, Конса, Стоунз (Гехи, 87), О'Райли – Андерсон, Райс (Роджерс, 73) – Мадуэке (Сака, 73), Беллингем (Спенс, 80), Гордон (РЭшфорд, 73) – Кейн

Хорватия: Ливакович – Шутало, Вушкович (Марко ПашалИч, 66), Гвардиол – Станишич, Модрич (Ковачич, 58), Сучич, Перишич – Марио ПашалИч (Влашич, 79), Батурина (крамарич, 79) – Мусса (Матанович, 66)

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

«AT&T Stadium» (Арлингтон, США)

АНГЛИЯ - ХОРВАТИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 7
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Поки кращий матч турніру.
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+4
Як влучно спрогнозував Маркевич: долю матчу вирішив один єдиний гол... ну, майже)
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+4
Супер гра як відмічав у фаворитів групи.Гаррі як завжди і забиває і захищається,його сейф в доданий час чого варте,одним словом Капітан.
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+1
По ділу, якщо перший тайм був плюс-мінус рівний, то в другому добре що хорвати два пропустили лише, могли значно більше. Непоганий воротнік у них
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+1
Миля не угадал,фора сыграла
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0
Фаворит виграв , Тунель і з цим складом робить результат 
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0
Такой футбол нам нужен!!! Вообще, 1-й тур шикарный, много голов интересные матчи
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-2
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