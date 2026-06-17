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Чемпионат мира
17 июня 2026, 23:05 | Обновлено 18 июня 2026, 00:03
1728
0

Англия – Хорватия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1-го тура ЧМ-2026 в группе L

17 июня 2026, 23:05 | Обновлено 18 июня 2026, 00:03
1728
0
Англия – Хорватия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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17 июня проходит матч 1-го тура группы L чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Хорватии.

Команды играют на стадионе Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Группа L

Первый тур. 17 июня

Англия – Хорватия – 2:2 (матч продолжается)

Голы: Кейн, 12 (пен.), 42 – Батурина, 36, Муса, 45+5

(новость обновляется)

Англия – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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ЧМ-2026 по футболу сборная Англии по футболу сборная Хорватии по футболу видео голов и обзор Гарри Кейн пенальти Мартин Батурина Петар Муса
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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