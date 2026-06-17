Чемпионат мира17 июня 2026, 23:05 | Обновлено 18 июня 2026, 00:03
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Англия – Хорватия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1-го тура ЧМ-2026 в группе L
17 июня 2026, 23:05 | Обновлено 18 июня 2026, 00:03
1728
0
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17 июня проходит матч 1-го тура группы L чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Хорватии.
Команды играют на стадионе Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Группа L
Первый тур. 17 июня
Англия – Хорватия – 2:2 (матч продолжается)
Голы: Кейн, 12 (пен.), 42 – Батурина, 36, Муса, 45+5
(новость обновляется)
Англия – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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