Англия – Хорватия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

17 июня проходит матч 1-го тура группы L чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Хорватии.

Команды играют на стадионе Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по Киеву.

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ЧМ-2026. Группа L

Первый тур. 17 июня

Англия – Хорватия – 2:2 (матч продолжается)

Голы: Кейн, 12 (пен.), 42 – Батурина, 36, Муса, 45+5

(новость обновляется)

Англия – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция