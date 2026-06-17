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Чемпионат мира
Англия
17.06.2026 23:00 - : -
Хорватия
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Чемпионат мира
17 июня 2026, 08:45 |
74
0

Англия – Хорватия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового этапа футбольного ЧМ-2026

17 июня 2026, 08:45 |
74
0
Англия – Хорватия. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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В среду, 17 июня, состоится поединок 1 тура группы L ЧМ-2026 по футболу, в котором будут играть национальные сборные Англии и Хорватии. Игра пройдет в Арлингтоне (США) на поле стадиона «AT&T Stadium», начало – в 23:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Англии уверенно прошла отбор к чемпионату мира, не пропустив ни одного гола, а прагматический стиль Томаса Тухеля пока приносит результат. В то же время, решение немецкого тренера по составу вызвало немало дискуссий, в частности из-за отсутствия Коула Палмера и Гарри Магвайра. Особое внимание на турнире будет уделено Эллиоту Андерсону, которого считают одним из самых перспективных игроков английской сборной.

Хорватия во время подготовки к мундиалю уступила Бразилию и Бельгию, но сумела обыграть Словению благодаря результативным действиям Луки Модрича и Ивана Перишича. Англия считается фаворитом предстоящего матча, однако предыдущие встречи с хорватами показывают, что на легкую победу команде Тухеля рассчитывать не стоит.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Хорватия в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Англия
17 июня 2026 -
23:00
Хорватия
Победа Англии 1.77 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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