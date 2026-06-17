Англия – Хорватия. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка группового этапа футбольного ЧМ-2026
В среду, 17 июня, состоится поединок 1 тура группы L ЧМ-2026 по футболу, в котором будут играть национальные сборные Англии и Хорватии. Игра пройдет в Арлингтоне (США) на поле стадиона «AT&T Stadium», начало – в 23:00 по Киеву.
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Сборная Англии уверенно прошла отбор к чемпионату мира, не пропустив ни одного гола, а прагматический стиль Томаса Тухеля пока приносит результат. В то же время, решение немецкого тренера по составу вызвало немало дискуссий, в частности из-за отсутствия Коула Палмера и Гарри Магвайра. Особое внимание на турнире будет уделено Эллиоту Андерсону, которого считают одним из самых перспективных игроков английской сборной.
Хорватия во время подготовки к мундиалю уступила Бразилию и Бельгию, но сумела обыграть Словению благодаря результативным действиям Луки Модрича и Ивана Перишича. Англия считается фаворитом предстоящего матча, однако предыдущие встречи с хорватами показывают, что на легкую победу команде Тухеля рассчитывать не стоит.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Хорватия в украинской версии сайта.
23:00
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