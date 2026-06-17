17 июня на AT&T Стэдиум пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Англии и Хорватии.

Поединок начнется в 23:00 по киевскому времени.

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Англия

Команда при Саутгейте была полуфиналистом мундиаля-2018, после чего дважды сыграла в решающих матчах двух последних Евро, правда, проигрывая и Италии, и Испании. Уже с новым главным тренером, Тухелем, тоже был неплохой старт. В прошлогодней квалификации фаворит выиграл свою группу со стопроцентным результатом, выиграв все восемь своих поединков.

В 2026-м году все начиналось с пары неудач. В марте, в контрольных поединках, сборная сначала была ничья с Уругваем, а потом и вовсе уступили 0:1 Японии. Отреагировав на это серьезным переформатированием заявки, британцы хотя бы в товарищеских матчах снова начали побеждать, причем сухо. С Новой Зеландией все ограничились единственным мячом Кейна, с Коста-Рикой довели до разгромных 3:0.

Хорватия

Сборная брала медали на двух последних мундиалях, но на Евро не смогли выйти из группы. Но даже после такого провала Далич сохранил пост, и под его руководством в прошлом году в квалификации продемонстрировали почти стопроцентный результат, с 22 очками в восьми поединках - конечно же, они уверенно и досрочно выиграли свою группу, и, значит, получили пропуск на очередной финальный турнир.

В 2026-м году команда оставляет максимально противоречивое впечатление. В марте она обыграла Колумбию 2:1, но, сдувшись в концовке, уступили Бразилии 1:3. А уже летом начинали с 0:2 против Бельгии, но напоследок все-таки смогли победить последнего своего противника, Словению.

Статистика личных встреч

В шести крайних поединках англичане выиграли четырежды при паре ничьих. Но при этом на чемпионате мира-2018 за счет гола в экстра-тайме в финал прошли хорваты.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут отличные шансы выиграть у Кейна и компании. Но это встреча очень прагматичных соперников - ставим тут на итог в виде тотал меньше 2,5 забитых голов (коэффициент - 1,72).

Прогноз Sport.ua: Тотал меньше 2.5 за 1.72 по линии БК betking.