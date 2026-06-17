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Лига конференций
17 июня 2026, 15:27 | Обновлено 17 июня 2026, 15:45
1093
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Определен соперник Динамо в Q2 ЛК на случай поражения от Университати Клуж

В швейцарском Ньоне состоялась очередная жеребьевка

17 июня 2026, 15:27 | Обновлено 17 июня 2026, 15:45
1093
2 Comments
Определен соперник Динамо в Q2 ЛК на случай поражения от Университати Клуж
УЕФА
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17 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась очередная жеребьевка.

Определены пары второго раунда квалификации Лиги конференций 2026/27.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Соперника в этом раунде Q2 ЛК узнало Динамо Киев, на случай поражения от клуба Университатя Клуж (Румыния) в Q1 Лиги Европы.

Динамо Киев, в случае поражения от Университати, в Q2 Лиги конференций сыграет против клуба Бранн (Норвегия).

Матчи квалификации Q1 Лиги конференций пройдут 9 и 16 июля, а поединки Q2 ЛК пройдут 23 и 30 июля.

Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

🏆 Лига конференций 2026/27

Жеребьевка Q2. Матчи: 23 и 30 июля 2026

  • ЛНЗ Черкассы (Украина) – Гент (Бельгия)
  • Полесье (Украина) – Копенгаген (Дания)
  • Проигравший в паре: Динамо Киев (Украина) / Университатя Клуж (Румыния) – Бранн (Норвегия)

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Полесье Житомир выбор редакции Лига конференций статистические расклады жеребьевка Лиги конференций Динамо Киев Университатя Клуж Бранн жеребьевка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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І тут шансів мало.
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-2
Норвежцы сильны сейчас. Это очень тяжело будет. дожились. Спасибо суркисам за это
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-3
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