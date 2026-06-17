Определен соперник Динамо в Q2 ЛК на случай поражения от Университати Клуж
В швейцарском Ньоне состоялась очередная жеребьевка
17 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась очередная жеребьевка.
Определены пары второго раунда квалификации Лиги конференций 2026/27.
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Соперника в этом раунде Q2 ЛК узнало Динамо Киев, на случай поражения от клуба Университатя Клуж (Румыния) в Q1 Лиги Европы.
Динамо Киев, в случае поражения от Университати, в Q2 Лиги конференций сыграет против клуба Бранн (Норвегия).
Матчи квалификации Q1 Лиги конференций пройдут 9 и 16 июля, а поединки Q2 ЛК пройдут 23 и 30 июля.
Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.
🏆 Лига конференций 2026/27
Жеребьевка Q2. Матчи: 23 и 30 июля 2026
- ЛНЗ Черкассы (Украина) – Гент (Бельгия)
- Полесье (Украина) – Копенгаген (Дания)
- Проигравший в паре: Динамо Киев (Украина) / Университатя Клуж (Румыния) – Бранн (Норвегия)
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