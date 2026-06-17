ОФИЦИАЛЬНО. Иван Федык стал главным тренером известного клуба Первой лиги
Тернопольская «Нива» объявила о назначении бывшего наставника львовского «Руха»
Известный украинский тренер Иван Федык официально возглавил тернопольскую «Ниву». Об этом сообщила пресс-служба клуба, выступающего в Первой лиге.
Иван Зенонович – 38-летний специалист, в тренерской карьере которого – работа на должности наставника львовского «Руха», вместе с которым команда завоевала исторический выход в Украинскую Премьер-лигу.
Также работал в структуре команды и занимался развитием молодых футболистов. После завершения сезона тренер договорился о прекращении сотрудничества со львовским клубом.
«Желаем Ивану Федыку хороших результатов, развития команды и плодотворной работы вместе с ФК «Нива» Тернополь», – обратился к тренеру клуб.
Тернопольская команда заняла 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. В мае должность главного тренера «Нивы» покинул Олег Дулуб.
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