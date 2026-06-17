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Украина. Премьер лига
17 июня 2026, 16:57 | Обновлено 17 июня 2026, 17:13
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Иван Федык стал главным тренером известного клуба Первой лиги

Тернопольская «Нива» объявила о назначении бывшего наставника львовского «Руха»

17 июня 2026, 16:57 | Обновлено 17 июня 2026, 17:13
1302
0
ОФИЦИАЛЬНО. Иван Федык стал главным тренером известного клуба Первой лиги
ФК Нива Тернополь. Иван Федык
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Известный украинский тренер Иван Федык официально возглавил тернопольскую «Ниву». Об этом сообщила пресс-служба клуба, выступающего в Первой лиге.

Иван Зенонович – 38-летний специалист, в тренерской карьере которого – работа на должности наставника львовского «Руха», вместе с которым команда завоевала исторический выход в Украинскую Премьер-лигу.

Также работал в структуре команды и занимался развитием молодых футболистов. После завершения сезона тренер договорился о прекращении сотрудничества со львовским клубом.

«Желаем Ивану Федыку хороших результатов, развития команды и плодотворной работы вместе с ФК «Нива» Тернополь», – обратился к тренеру клуб.

Тернопольская команда заняла 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. В мае должность главного тренера «Нивы» покинул Олег Дулуб.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Нива Тернополь Иван Федык назначение тренера отставка
Николай Тытюк Источник: ФК Нива Тр
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