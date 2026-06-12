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Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 16:26 | Обновлено 12 июня 2026, 16:51
756
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рух остался без главного тренера после отказа играть в УПЛ

Тренерский штаб Федыка тоже покинул команду

12 июня 2026, 16:26 | Обновлено 12 июня 2026, 16:51
756
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рух остался без главного тренера после отказа играть в УПЛ
ФК Рух. Иван Федык
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Львовский «Рух» официально объявил о прекращении сотрудничества с украинским специалистом Иваном Федыком, возглавлявшим первую команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По официальной информации, клуб покидают и представители тренерского штаба Ивана Зиноновича: Валентин Слюсар, Ярослав Мартынюк и Андрей Ковтун.

«ФК «Рух» благодарит Ивана Зиноновича, Валентина Васильевича, Ярослава Петровича и Андрея Александровича за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере», – лаконично говорится в сообщении.

В предыдущем сезоне «Рух» под руководством Ивана Федика занял 14-е место в УПЛ, набрав 21 очко в 30 матчах. Кроме того, «желто-черные» дошли до 1/8 финала Кубка Украины.

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Иван Федык отставка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов Валентин Слюсар Ярослав Мартынюк Андрей Ковтун
Олег Вахоцкий Источник: ФК Рух Львов
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