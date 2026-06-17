5 причин, почему Криштиану Роналду не повторит подвиг Месси на ЧМ-2022

Сегодня, 17 июня, в Хьюстоне (штат Техас, США) свой путь на ЧМ-2026 начинает сборная Португалии. По мнению букмекеров и большинства экспертов, команда является одним из фаворитов турнира. С учетом мощнейшего состава и ряда других факторов, это закономерно.

Вместе с тем, приведем пять аргументов, которые говорят о том, что команда Мартинеса не сможет завоевать титул.

Тренер

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«На мой взгляд, Роберто Мартинес очень плохой тренер и не разбирается в футболе. Любой, кто называет его хорошим тренером, ничего не понимает в футболе. Хороший тренер дает команде идею. А при Мартинесе ее в Бельгии никогда не было.

Каждый раз, когда у нас возникали проблемы, решение приходило благодаря индивидуальным качествам Кевина Де Брюйне, Эдена Азара или Ромелу Лукаку. Но у нас никогда не было единого стиля игры. И это чистая правда.

Я действительно считаю, что Бельгия могла бы выиграть трофеи, если бы хоть раз вложилась в хорошего тренера».

Так говорил о Роберто Мартинесе экс-полузащитник сборной Бельгии Раджа Наингголан, который так и не нашел общего языка с испанцем и завершил свою карьеру в национальной сборной слишком рано.

Перегнул ли с критикой Раджа? Да. Говорила ли в Наингголане личная обида? Пожалуй. Но все-таки, нельзя не отметить, что доля правды в словах хавбека есть.

Давайте просто вспомним, какие футболисты были в распоряжении Мартинеса на протяжении многих лет в сборной Бельгии. Куртуа, Компани, Феллаини, Де Брейне, Азар, Витсель, Карраско, Мертенс, Лукаку и многие другие.

Это было действительно золотое поколение бельгийского футбола. Но, невзирая на все это, потолком команды стала бронза ЧМ-2018. Звучит очень неплохо, однако, четвертьфинал Евро-2020 и уж тем более невыход из группы на ЧМ-2022 в актив занести точно нельзя. Мартинес, во многом, растерял импульс лучшего поколения той сборной. Возможно, Наингголан прав, когда говорит, что с другим рулевым та Бельгия добилась бы большего.

В чем главная проблема Роберто? Португалия Мартинеса порой сбивается в слишком академичный футбол. Да, европейские бразильцы могут владеть мячом 70% времени, но иногда это не приносит никакого толку и превращается во владение ради самого этого факта.

Если португальцы заметно превосходят своих соперников в классе, то такого футбола вполне хватает для побед, иногда и очень впечатляющих. Но если пиренейцы встречаются с равными по классу соперниками, то часто начинаются проблемы. В случае провала плана А на игру, плана В попросту не существует. В эти моменты Мартинес действительно словно уповает на индивидуальное мастерство той или иной звезды.

Опять-таки, в матчах с «маленькими» сборными это может сработать. Но на таких турнирах как ЧМ, где в плей-офф будет от игры к игре сложнее, на это надеяться не стоит.

Хорошим свидетельством описанной теории является контраст выступлений команд Мартинеса в квалификациях к турнирам и на самих форумах. Зачастую, сборная Бельгии проходилась по соперникам в ходе отборочных турниров словно катком, забивая в сумме по 40 мячей. Та же сборная Португалии завершила отбор на Евро-2024 с 10 победами в 10 матчах, но самом континентальном первенстве наблюдение за игрой пиренейцев превращалось в какую-то пытку и вылет в четвертьфинале тогда был вполне закономерен.

Подытоживая этот блок, можно смело заявить, что Мартинес не слишком хорош в кубковом формате «на вылет». Здесь часто исход матча решают секундные тактические перестроения и острота тренерской мысли. Роберто же именно в таких ситуациях оказывался слабейшим звеном своей же команды.

Криштиану Роналду

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Дар и проклятие для любой команды. Но чем старше становится легендарный португалец, тем чаще приходится говорить о проблемах, которые Криштиану может создавать в любом коллективе.

Давайте не будем углубляться в историю его взаимоотношений с клубами, а просто вспомним ЧМ-2022. Тогда, казалось, что дни Роналду в национальной команде сочтены. Форвард не блистал на групповой стадии и на этом фоне его группа поддержки все больше выражала недовольство в публичном пространстве.

Громче всех выступала его сестра. Безусловно, все это не могло не сказываться на микроклимате в сборной. Когда Португалия в 1/8 финала разгромила Швейцарию с хет-триком Рамуша, Элма Авейру вновь писала о том, что Криштиану получил мало игрового времени и плевать ей было на то, что без ее брата команда все равно победила со счетом 6:1 (Роналду позже вышел на замену).

Когда же португальцы вылетели в четвертьфинале, сенсационно проиграв Марокко, как отреагировала та самая сестра? Оскорблениями и упоминанием брата.

«Мы проиграли чемпионат мира, когда небольшая кучка крыс отпраздновала победу над Швейцарией как победу над Роналду. В сборной нет клубов. Сборная – это страна. Но, к сожалению, в Португалии этот урок ещё не усвоен», – писала Авейру.

Парадоксально, что девушка спекулировала на теме патриотизма, в то время как многим казалось, что сам Роналду печется не только о результатах команды, но и о личных достижениях.

К примеру, реализовав пенальти в игре группового этапа с Ганой, он стал первым в истории футболистом, который забивал на пяти чемпионатах мира. Четвертьфинальный матч с Марокко стал для него 22-м на Мундиалях. Таким образом, он вышел на чистое пятое место по количеству матчей на ЧМ в истории.

У кого-то есть сомнения, что и на этом первенстве мира честолюбивый футболист будет гнаться за всевозможными рекордами? И второй вопрос, есть ли шанс, что в случае потери места в составе или недостаточного количества игрового времени Роналду сможет усмирить свой характер и пыл своей родни, чтобы это не создавало лишнего ажиотажа вокруг команды?

Кажется, что нет смысла оспаривать токсичность Роналду, если ему вдруг что-либо не нравится. Но проблема великой семерки кроется не только в тяжелом характере, но и просто в физическом состоянии.

Бесспорно, для 41 года он в прекрасной форме и может соперничать со многими 30-летними. Но как насчет восстановления при насыщенном календаре топ-матчей. Как насчет конкуренции с молодыми суперзвездами?

Футбол в 2026 году — это игра сверхинтенсивного прессинга. Португалия обладает фантастической средней линией, но эта машина будет сбоить, если ее наконечник не будет выполнять необходимый объем черновой работы, чего от нынешнего Роналду ждать не приходится. Мартинес оказывается перед тяжелым выбором: либо ломать современную структуру игры ради того, чтобы форвард искал свои рекорды в штрафной, либо сажать его на скамейку.

С учетом этого есть все основания полагать, что Роналду не всегда будет вписываться в планы тренерского штаба. А значит, скрытые конфликты в лагере сборной, давление прессы и лишнее напряжение неизбежны. Микроклимат же на турнирах такого масштаба является важнейшим фактором и, если он будет нарушен ради удовлетворения эго одной, звезды, Португалия останется без титула.

Оборона

Множество экспертов говорят о том, что Португалия хороша глубиной состава. Действительно, если взглянуть на полузащиту, то тут наберется футболистов едва ли не на два полноценных состава. Но в обороне все-таки такого выбора нет.

Существенной проблемой может стать форма Рубена Диаша. Недавно он пропустил тренировку национальной команды, причина этого не раскрывалась. Если дело не в повреждении, то повод для беспокойства все равно есть. Защитник попал в скандал на фоне изменений в личной жизни, что активно обсуждалось в прессе. Возможно, тренерский штаб решил уберечь игрока от излишнего внимания прессы. Как бы то ни было, все это не может сказаться на Диаше положительно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Диаш

Кроме того, Рубену в любом случае придется многое доказывать скептикам и в игровом плане. Дело в том, что на форумах болельщиков сборной Португалии во всю обсуждается тема о том, что после ухода Пепе из национальной команды оборона выглядит не так монолитно, а сам Диаш без старшего напарника не всегда справляется. Выдержит ли Диаш такое повышенное внимание? Вопрос остается открытым.

Если говорить об исключительно игровой составляющей, то система Мартинеса подразумевает игру фланговых защитников слишком высоко. В этих случаях, при потере мяча, у соперников образуются большие свободные зоны, особенно в скоростных контратаках. Соперники калибра условных Аргентины или Бразилии не будут прощать подобные оплошности на этом уровне.

Ярким примером в этом плане стал гол сборной Германии в Лиге Наций в 2025 году. Тогда Вирц поразил ворота команды Мартинеса после передачи Киммиха за спины защитников и недостаточно компактного расположения обороны. Тот момент показал, что высокая линия нуждается в очень скоростных и идеально синхронизированных действий защитников.

В квалификации ЧМ-2026 Португалия также сталкивалась с подобными проблемами. К примеру, четыре пропущенных гола за два матча с Венгрией кажется перебором. В целом в отборе европейские бразильцы пропустили 7 голов за 6 матчей, что не так уж и мало для топ-команды.

Турнирная сетка

У сборной Португалии весьма непростая турнирная сетка. Понятно, что на первенстве мира она не может быть легкой априори, но тем не менее. Если прогнозы сбудутся и команда Мартинеса выйдет из группы с первого места, то, скорее всего, в 1/16 финала у нее будет вполне проходной соперник. Если только вдруг французы, норвежцы или англичане не устроят нервотрепку своим фанатам и не пройдут в плей-офф с третьего места.

В 1/8 финала оппонентом, с большой долей вероятности, будет относительно удобная Швейцария. Вот дальше уже почти без вариантов. Если Аргентина не подарит болельщикам сенсацию со знаком минус, то в четвертьфинале она выйдет именно на Португалию. Дуэль Роналду и Месси, что может быть лучше?

Для футбольного гурмана, желающего вернуться лет на 10 назад — ничего. Но есть ощущение, что сам Роналду, да и Месси, предпочли бы встретиться в финале. В случае благоприятного для Португалии сценария, в полуфинале, с большой долей вероятности, команде будет противостоять Бразилия или Англия. Еще один тяжелейший вызов.

В общем-то, в турнирной сетке португальцев достаточно мастодонтов мирового футбола. Если же посмотреть на это под углом тактических дуэлей, то есть чувство, что и Анчелотти и Тухель смогут переиграть Мартинеса в битве умов. Тогда Роберто снова придется уповать только на класс игроков, чего, как говорилось выше, на турнирах такого формата может просто не хватить.

Комплекс чемпионатов мира

Не совсем очевидный, но вполне себе значимый фактор в контексте психологии. На турнирах подобного масштаба важно все. В том числе история. До сих пор лучшим результатом Португалии на чемпионатах мира является бронза ЧМ-1966. С тех прошло 60 лет, ушло множество талантливых поколений, а воз и ныне там. Лучшим достижением с того времени стало четвертое место на ЧМ-2006 (первый мундиаль для Роналду).

Насколько португальцы хороши на континентальных турнирах, настолько же неудачливы на мундиалях. Очевидно, это будет создавать дополнительное давление на команду, которая непременно хочет снять так называемое проклятие.

Если говорить о психологическом прессе, то, как не парадоксально, здесь играет роль статус одного из фаворитов. На данный момент Португалия максимально сбалансированна по составу. Здесь есть феноменальная средняя линия, солидное нападение. Состав команды тянет почти на 1 млрд евро. Большинство футболистов попросту в прайме карьеры. Все это создает завышенные ожидания. Каждый футболист чувствует себя обязанным выдать результат и такой внутренний прессинг часто приводит к выгоранию еще до старта соревнований.

Психологически накладывается и внутреннее понимание того, что это последний ЧМ для Роналду и все хотят, чтобы он завершил выступления в национальной команде на высокой ноте и повторил достижение Месси четырехлетней давности (то есть также стал чемпионом мира).

С учетом этого, португальцам будет непросто сконцентрироваться исключительно на происходящем на поле, отсюда возможны и непредвиденные проблемы.

Подытоживая, хочется сказать, что, возможно, у Португалии на сегодняшний день сильнейший состав за всю историю. Но все-таки турниры выигрывают не составы, а команда. И, пока что, именно сама команда Мартинеса не убеждает в том, что способна пройти все восемь матчей сумасшедшего по насыщенности турнира без сбоев.