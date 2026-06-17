Почему ЧМ-2026 выиграет сборная Англии

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«Золотое поколение» – в контексте сборной Англии – не только красивое словцо. Это скорее констатация факта. Можно сколько угодно ностальгировать за былыми временами сборной «трех львов», когда ее цвета защищали Бекхэм, Каррагер, Скоулз, Джеррард и другие тогдашние звезды, но, если мне не изменяет память, никто тогда не называл то поколение сборной Англии «золотым». Да, те парни выигрывали весомые трофеи на клубном уровне, но в сборной как-то не преуспели.

В нынешнем варианте сборная Англии – совсем не чета временам Бэкса сотоварищи. Полуфинал ЧМ-2018, финал Евро-2020, финал Евро-2024. Вот это действительно факты, доказывающие подлинную уникальность нынешнего поколения сборной «трех львов».

Именно целого поколения, а не только отдельных его индивидов. Как не крути, но Джеррард или Лэмпард, не говоря уже о Бекхэме, в не так уж и далекое время были раскручены на порядок выше, нежели Райс, Эзе, Сака и даже Беллингем.

Ну, разве что Гарри Кейн может тягаться по раскрученности со звездами сборной Англии минувшего поколения. Хотя в данном случае нужно признать, что Кейн – все-таки стоит особняком в нынешней английской сборной, ибо его ввиду возраста сложно зачислить в поколение Сака или Эзе.

Скорее, нынешний капитан сборной Англии – это приятный бонус, необходимое дополнение до общей картины, которое обычно называют сплавом молодости и опыта. Так вот, Гарри – это и есть в данном случае тем недостающим элементом, отвечающим за опыт.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Этому действительно уникальному поколению английских футболистов чертовски недоставало кого-то, типа Бобби Робсона, на тренерском мостике.

Сложно сказать, за счет чего именно наставником сборной Англии долгое время был Гарет Саутгейт, который, словно заржавелый Железный Дровосек, безучастно смотрел за происходящим от кромки поля. И футбол прививал практически такой же – в который сам привык когда-то играть. До поры до времени получалось, но потом все сломалось.

Не хочу, чтобы сложилось обманчивое представление, будто я уверяю, что Саутгейт был обузой для нынешней сборной Англии. На начальном этапе он смотрелся явно на своем месте, ибо благодаря своей заржавелой тактической выправке смог подстричь под одну гребенку молодых разношерстых талантов, привыкших играть в режиме «кто в лес, а кто по дрова».

На начальном становлении этого самого золотого английского поколения, вполне возможно, и требовался именно такой незамысловатый и частично несмелый тренер, если уж нового Бобби Робсона не отыскали.

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Саутгейт в определенно смысле привил дисциплину, в таком же смысле поставил игру. И после проигранного финала Евро-2020 с ним нужно было попрощаться, искренне поблагодарив за проделанную работу и наградив титулом сэра. Больше ни дать этой команде, ни выжать из нее он уже не мог в силу своей зашоренности.

Тем не менее, Гарет оставался на своем посту и дальше, вопреки здравому смыслу. ЧМ-2022 для его команды оказался провальным, если вещи называть своими именами. Евро-2024 – это уже инерция. Блестящие игроки английской команды, зажатые в рамки «авось, небось, как-нибудь», дошли до финала, но снова сложили оружие.

И лишь после повторного проигранного финала Саутгейт ушел на покой. Пришел Томас Тухель. Несмотря на серьезную критику, обрушившуюся на новоприбывшего (он же немец, как такое вообще может быть?), бывший наставник «Челси» наглядно продемонстрировал, что не только не лыком шит, но и на порядок выше своего предшественника с точки зрения нюансов тактического мастерства.

И в данном случае я отталкиваюсь не столько от уникального результата сборной Англии в отборе на ЧМ-2026 (выиграны все матчи, ни одного мяча не пропущено), ибо уверен, что и при Саутгейте англичане без вопросов квалифицировались на Мундиаль. Дело в другом. А конкретно – в подходе. В подходе к тактическим нюансам. И определению состава.

Окромя весьма осторожной тактики, которая фактически не менялась за всю его каденцию, Гарет запомнился потаканием общественному мнению. Он пытался «впихнуть невпихуемое», как некогда говаривал наш классик. То есть, зачастую вызывал всех звезд первой величины, и затем делил между ними игровые амплуа.

А поскольку всем звездам их родных амплуа не хватало, то приходилось переквалифицировать игроков, пробовать их на других позициях. А это однозначно было во вред.

«Я хочу собрать самую лучшую команду, а не самую талантливую», – так заявил Томас Тухель после того, как на него обрушился еще больший, нежели в момент назначения, шквал критики после оглашения окончательной заявки на Мундиаль.

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Да, невызов Трента, Фодена, Магуайра или Палмера – достаточный для возможности метнуть камень. Но этого явно мало, если разобраться в сути. На правого защитника «Реала» Тухель уже как год не делает ставку, потому что Трент провел неудачный сезон. Палмер в «Челси» в минувшем сезоне явно не блистал. Магуайр провел отлично финишный отрезок сезона в «МЮ», а до того сезон проваливал. К тому же, в Греции центрбек «Юнайтед» попал в неприятную ситуацию, следствием которой стал тюремный срок. Условный, правда. Фоден? Может, и не был бы лишним, но Тухель сразу дал понять, что у него уже есть кандидатуры на «десятку», и перегружать заявку он не намерен. Томас пробовал сделать из Фодена «ложную девятку», но эксперимент провалился.

Посему Тухель не стал повторять ошибки своего предшественника, а вызвал лишь тех, кто соответствовал его критериям идеального кандидата: игра в основе своей команды, понимание современного футбола и умение удачно играть при стандартах.

В общем, на мой субъективный взгляд, Тухель впервые за последние лет восемь вызвал в сборную Англии лучших игроков на конкретные позиции, а не просто самых лучших. Немец хочет под своим четким руководством построить именно команду, а не быть зависимым от звезд. Это мне очень напоминает ситуацию, в которой оказался тренер испанцев Де ла Фуэнте перед Евро-2024.

Теперь что касается тактики. Наивно было бы ожидать, что с назначением Тухеля сборная Англии будет играть, как Бразилия. Сборная Англии при Тухеле будет играть примерно так, как играл его «Челси», с которым он выиграл Лигу чемпионов.

А это значит – строжайшая защита, креативная середина поля и Гарри Кейн. Плюс ко всему – щепетильная, аж слишком, ставка на стандарты.

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Сборная Англии более тридцати процентов своих забитых мячей при Тухеле забивала со стандартов. Угловые, штрафные и даже длинные вбрасывания с аута – теперь эти игровые компоненты, на которые ранее обращалось меньше внимания, вынесены на передний план.

А еще плюс – высочайший прессинг и ставка на вертикальный футбол. Именно такой футбол не так давно Пеп Гвардиола назвал «современным». Именно в такой футбол играют сейчас ведущие клубы Англии. Именно с таким футболом «Арсенал» стал чемпионом Англии и вышел в финал ЛЧ, а «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас» выиграли еврокубки.

Тухель не выдумал ничего нового. Он просто собрал воедино все лучшее из современного английского футбола. И отсек все лишнее. На его взгляд. И то, что в итоге получилось, это очень круто. Как правило, турниры выигрывают самые лучшие команды, а не самые талантливые.

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