Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неудачный дебют на мундиале. Узбекистан уступил Колумбии
Чемпионат мира
18 июня 2026, 07:03 | Обновлено 18 июня 2026, 07:26
1404
0

Неудачный дебют на мундиале. Узбекистан уступил Колумбии

Команда Каннаваро не смогла отобрать очки у фаворита

18 июня 2026, 07:03 | Обновлено 18 июня 2026, 07:26
1404
0
Неудачный дебют на мундиале. Узбекистан уступил Колумбии
UFA
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Узбекистана в своем дебютном матче на чемпионатах мира сыграла против Колумбии. Уже с первых минут стало понятно, что команда Фабио Каннаваро делает ставку на максимально закрытый футбол. И это было вполне логично: против такой атакующей линии Колумбии нужно было укреплять и оборону, и середину поля, чтобы не позволять Луису Диасу и другим скоростным игрокам получать свободное пространство.

В целом стартовые минуты показали, что у Узбекистана действительно хорошо организованная оборона. Колумбийцы подолгу катали мяч в центре поля, но когда пытались найти форвардов вертикальными или длинными передачами, защитники внимательно читали эти эпизоды и не позволяли сопернику создавать остроту.

Первый по-настоящему опасный момент возник только на 32-й минуте. Луис Диас получил передачу в штрафной площади и с острого угла пробил в дальний угол, однако Узбекистан в этом эпизоде спасла штанга.

И все же до перерыва Колумбия сумела открыть счет. Луис Диас выполнил отличную передачу из глубины на ход правому защитнику Муньосу и он в одно касание пробил мимо Юсупова. Первый тайм так и завершился со счетом 1:0 в пользу колумбийцев. Узбекистан почти ничего не создал впереди, сделал ставку на оборону, но сохранить ворота в неприкосновенности все равно не сумел.

В перерыве Фабио Каннаваро провел несколько замен с акцентом на атаку. Это было понятно: Узбекистан фактически начинал матч с пятью защитниками, а после пропущенного мяча нужно было перестраиваться и искать более смелую модель игры.

И на 61-й минуте узбеки сумели сравнять счет. Передача с левого фланга нашла Элдора Шомуродова, который пробил в ближний угол. Голкипер Колумбии сыграл не слишком уверенно: отбил мяч, тот попал в штангу, взлетел вверх, а Файзуллаев буквально с метра добил его уже в пустые ворота.

Казалось, что после этого Узбекистан снова попробует закрыться и удержать ничейный результат. Возможно, команда Каннаваро именно так и хотела сыграть, но почти сразу сама привезла себе быструю контратаку. Спустя несколько минут Луис Диас получил мяч в штрафной площади и точным ударом пробил мимо Юсупова, снова выведя Колумбию вперед.

После этого обе команды начали активно проводить замены, и постоянные паузы больше пошли на пользу именно Колумбии. У Узбекистана и так мало что получалось в атаке, а сбитый темп не позволял команде Каннаваро нащупать свою игру и организовать серьезное давление на ворота соперника.

Долгое время казалось, что матч так и завершится со счетом 2:1. Узбекистан пытался атаковать, но до действительно опасных моментов дело доходило редко. А точку в игре поставила Колумбия. Кучо Эрнандес поборолся на правом фланге, выиграл мяч и подал в штрафную, где Кампас, также вышедший на замену, головой пробил мимо Юсупова.

Уже в компенсированное время Узбекистан мог забить один из самых красивых голов турнира. Каримов решился на мощный удар метров с 30 и проверил на прочность перекладину, но мяч в ворота так и не залетел.

В итоге Колумбия победила со счетом 3:1 — заслуженно и закономерно. Узбекистан показал неплохую организацию игры и временами действовал очень дисциплинированно, но одного закрытого футбола на таком уровне недостаточно. Если команда Каннаваро хочет бороться за выход из группы, ей нужно играть смелее и чаще предлагать что-то впереди.

Чемпионат мира. Группа K. 1-й тур.

Узбекистан – Колумбия – 1:3

Голы: Файзуллаев, 61 - Муньос, 40, Диас, 65, Кампас, 90+8.

Предупреждения: Хусанов, 34 - Мохика, 7.

Узбекистан: Юсупов, Хусанов, Ашурматов (Урозов, 77), Насруллаев (Сайфиев, 46), Абдуллаев, Каримов, Мозговой, Шукуров, Файзуллаев (Амонов, 77), Урунов (Хамданов, 46), Шомуродов (Сергеев, 90).

Запасные: Алиджанов, Амонов, Ганиев, Ергашев, Есанов, Ешмурадов, Жиянов, Нематов, Сайфиев, Сергеев, Улмасалиев, Урозов, Хамдамов, Хамробеков, Искандеров.

Колумбия: Варгас, Муньос, Лукуми, Санчес, Мохика, Пуэрта (Эрнандес, 80), Лерма, Родригес (Кампас, 72), Ариас (Гомес, 90), Диас (Кастаньо, 90), Суарес (Риос, 80).

Запасные: Ариас, Гомес, Дитта, Кампас, Карраскаль, Кастаньо, Кордоба, Кучо, Кинтеро, Мачадо, Монтеро, Мина, Оспина, Портилья, Риос.

Стадион: Эстадио Банорте (Мексика)

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

По теме:
ФОТО. Без сюрпризов. Назван лучший игрок матча Колумбия – Узбекистан
Узбекистан – Колумбия – 1:3. Феерия Диаса и дебют. Видео голов и обзор
ФОТО. Отлетела камера. Хусанов сбил оператора на матче ЧМ-2026
сборная Колумбии по футболу сборная Узбекистана по футболу чемпионат мира по футболу отчеты
Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
Футзал | 17 июня 2026, 11:18 0
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом

Юрий Савенко продлил соглашение со SkyUp Futsal

Месси сравнялся с Клозе! Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Футбол | 17 июня 2026, 06:20 7
Месси сравнялся с Клозе! Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Месси сравнялся с Клозе! Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира

Лионель оформил хет-трик Алжиру на старте ЧМ-2026 и теперь имеет 16 голов на мундиалях

Известно, почему Барселона хочет Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Футбол | 17.06.2026, 22:48
Известно, почему Барселона хочет Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Известно, почему Барселона хочет Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
Футбол | 17.06.2026, 07:02
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
Роберто МАРТИНЕС: «Аргентина в 2022-м начала с поражения, но выиграла ЧМ»
Футбол | 18.06.2026, 05:01
Роберто МАРТИНЕС: «Аргентина в 2022-м начала с поражения, но выиграла ЧМ»
Роберто МАРТИНЕС: «Аргентина в 2022-м начала с поражения, но выиграла ЧМ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
16.06.2026, 10:14
Футбол
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
17.06.2026, 18:59 6
Бокс
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
16.06.2026, 19:23 2
Футбол
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
16.06.2026, 18:10 199
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
17.06.2026, 09:31 50
Футбол
Франция – Сенегал – 3:1. Рекордный дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Франция – Сенегал – 3:1. Рекордный дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
17.06.2026, 01:27
Футбол
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
16.06.2026, 17:33 30
Теннис
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
16.06.2026, 16:00 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем