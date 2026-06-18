Неудачный дебют на мундиале. Узбекистан уступил Колумбии

Сборная Узбекистана в своем дебютном матче на чемпионатах мира сыграла против Колумбии. Уже с первых минут стало понятно, что команда Фабио Каннаваро делает ставку на максимально закрытый футбол. И это было вполне логично: против такой атакующей линии Колумбии нужно было укреплять и оборону, и середину поля, чтобы не позволять Луису Диасу и другим скоростным игрокам получать свободное пространство.

В целом стартовые минуты показали, что у Узбекистана действительно хорошо организованная оборона. Колумбийцы подолгу катали мяч в центре поля, но когда пытались найти форвардов вертикальными или длинными передачами, защитники внимательно читали эти эпизоды и не позволяли сопернику создавать остроту.

Первый по-настоящему опасный момент возник только на 32-й минуте. Луис Диас получил передачу в штрафной площади и с острого угла пробил в дальний угол, однако Узбекистан в этом эпизоде спасла штанга.

И все же до перерыва Колумбия сумела открыть счет. Луис Диас выполнил отличную передачу из глубины на ход правому защитнику Муньосу и он в одно касание пробил мимо Юсупова. Первый тайм так и завершился со счетом 1:0 в пользу колумбийцев. Узбекистан почти ничего не создал впереди, сделал ставку на оборону, но сохранить ворота в неприкосновенности все равно не сумел.

В перерыве Фабио Каннаваро провел несколько замен с акцентом на атаку. Это было понятно: Узбекистан фактически начинал матч с пятью защитниками, а после пропущенного мяча нужно было перестраиваться и искать более смелую модель игры.

И на 61-й минуте узбеки сумели сравнять счет. Передача с левого фланга нашла Элдора Шомуродова, который пробил в ближний угол. Голкипер Колумбии сыграл не слишком уверенно: отбил мяч, тот попал в штангу, взлетел вверх, а Файзуллаев буквально с метра добил его уже в пустые ворота.

Казалось, что после этого Узбекистан снова попробует закрыться и удержать ничейный результат. Возможно, команда Каннаваро именно так и хотела сыграть, но почти сразу сама привезла себе быструю контратаку. Спустя несколько минут Луис Диас получил мяч в штрафной площади и точным ударом пробил мимо Юсупова, снова выведя Колумбию вперед.

После этого обе команды начали активно проводить замены, и постоянные паузы больше пошли на пользу именно Колумбии. У Узбекистана и так мало что получалось в атаке, а сбитый темп не позволял команде Каннаваро нащупать свою игру и организовать серьезное давление на ворота соперника.

Долгое время казалось, что матч так и завершится со счетом 2:1. Узбекистан пытался атаковать, но до действительно опасных моментов дело доходило редко. А точку в игре поставила Колумбия. Кучо Эрнандес поборолся на правом фланге, выиграл мяч и подал в штрафную, где Кампас, также вышедший на замену, головой пробил мимо Юсупова.

Уже в компенсированное время Узбекистан мог забить один из самых красивых голов турнира. Каримов решился на мощный удар метров с 30 и проверил на прочность перекладину, но мяч в ворота так и не залетел.

В итоге Колумбия победила со счетом 3:1 — заслуженно и закономерно. Узбекистан показал неплохую организацию игры и временами действовал очень дисциплинированно, но одного закрытого футбола на таком уровне недостаточно. Если команда Каннаваро хочет бороться за выход из группы, ей нужно играть смелее и чаще предлагать что-то впереди.

Чемпионат мира. Группа K. 1-й тур.

Узбекистан – Колумбия – 1:3

Голы: Файзуллаев, 61 - Муньос, 40, Диас, 65, Кампас, 90+8.

Предупреждения: Хусанов, 34 - Мохика, 7.

Узбекистан: Юсупов, Хусанов, Ашурматов (Урозов, 77), Насруллаев (Сайфиев, 46), Абдуллаев, Каримов, Мозговой, Шукуров, Файзуллаев (Амонов, 77), Урунов (Хамданов, 46), Шомуродов (Сергеев, 90).

Запасные: Алиджанов, Амонов, Ганиев, Ергашев, Есанов, Ешмурадов, Жиянов, Нематов, Сайфиев, Сергеев, Улмасалиев, Урозов, Хамдамов, Хамробеков, Искандеров.

Колумбия: Варгас, Муньос, Лукуми, Санчес, Мохика, Пуэрта (Эрнандес, 80), Лерма, Родригес (Кампас, 72), Ариас (Гомес, 90), Диас (Кастаньо, 90), Суарес (Риос, 80).

Запасные: Ариас, Гомес, Дитта, Кампас, Карраскаль, Кастаньо, Кордоба, Кучо, Кинтеро, Мачадо, Монтеро, Мина, Оспина, Портилья, Риос.

Стадион: Эстадио Банорте (Мексика)

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)