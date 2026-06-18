Фабио Каннаваро оценил дебют сборной Узбекистана на чемпионате мира

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро оценил дебют своих подопечных на чемпионате мира и прокомментировал результат матча с командой Колумбией (1:3):

«Игра получилась интересной. Во втором тайме нам удалось изменить ход встречи. Мы создавали моменты с левого фланга и старались взять контроль над игрой в свои руки.

Прежде всего, мы приехали сюда, чтобы представить Узбекистан всему миру в позитивном ключе. Я всегда говорю своей команде, что на протяжении матча нужно действовать активно. Играть против таких команд, как Колумбия, особенно без мяча, непросто.

В целом во втором тайме мы выглядели хорошо, однако, к сожалению, пропустили гол. Мы обязательно запомним этот матч, сыгранный на этом стадионе, потому что он исторический.

Мы на чемпионате мира. Могу сказать, что этот матч стал для нас хорошим опытом. Ошибки были, и мы будем над ними работать», – сообщил Каннаваро.

Сборная Узбекистана попала в квартет K, где помимо Колумбии ее соперниками станут команды Португалии и ДР Конго.

Видеообзор матча сборных Узбекистана и Колумбии