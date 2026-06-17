18 июня в 05:00 по киевскому времени сборная Узбекистана сыграет против Колумбии в матче 1-го тура чемпионата мира.

Колумбия подходит к встрече в статусе фаворита. У южноамериканцев хватает ярких исполнителей, способных решить эпизод индивидуально: скорость, техника, агрессия в атаке и большой опыт матчей высокого уровня делают эту команду одним из самых опасных соперников группы.

Узбекистан, впрочем, точно не выглядит проходной командой. В отборе команда показала отличную организацию игры, пропустила всего семь мячей и заняла второе место, уступив только Ирану. Главный козырь узбекской сборной – дисциплина, плотная оборона и умение терпеть без мяча.

Матч обещает стать столкновением разных стилей. Колумбия наверняка будет больше владеть мячом, давить за счет класса и искать пространство через фланги, тогда как Узбекистан постарается сыграть компактно, не дать сопернику разбежаться и дождаться своего шанса в быстрых атаках или стандартах.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Узбекистан – Колумбия, за которой можно следить на украинской версии сайта.