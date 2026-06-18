18 июня в 05:00 началась дуэль Узбекистана и Колумбии в первом туре группы К на чемпионате мира 2026.

Местом проведения матча стала арена «Эстадио Банорте», что находится в мексиканском Мехико.

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Сборная Узбекистана навязала борьбу в дебютном матче на мундиале, но не смогла удержать свои ворота на замке.

Колумбийцы на классе разобрались с оппонентом, завершив матч со счетом 3:1.

Фееричным поединок выдался для Луиса Диаса, который и гол забил, и ассист отдал.

После первого тура Колумбия идет первой в группе К, Узбекистан – последний. Их соперники – Португалия и ДР Конго – делят второе/третье места после ничьей (1:1).

ЧМ-2026. Группа К

Первый тур. 18 июня

Узбекистан – Колумбия – 1:3

Голы: Файзуллаев, 60 – Муньос, 40, Диас, 65, Кампас, 90+9