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Чемпионат мира
Узбекистан
18.06.2026 05:00 – FT 1 : 3
Колумбия
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Чемпионат мира
18 июня 2026, 07:20 | Обновлено 18 июня 2026, 08:09
2685
0

Узбекистан – Колумбия – 1:3. Феерия Диаса и дебют. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча первого тура группы К чемпионату мира 2026

18 июня 2026, 07:20 | Обновлено 18 июня 2026, 08:09
2685
0
Узбекистан – Колумбия – 1:3. Феерия Диаса и дебют. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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18 июня в 05:00 началась дуэль Узбекистана и Колумбии в первом туре группы К на чемпионате мира 2026.

Местом проведения матча стала арена «Эстадио Банорте», что находится в мексиканском Мехико.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Узбекистана навязала борьбу в дебютном матче на мундиале, но не смогла удержать свои ворота на замке.

Колумбийцы на классе разобрались с оппонентом, завершив матч со счетом 3:1.

Фееричным поединок выдался для Луиса Диаса, который и гол забил, и ассист отдал.

После первого тура Колумбия идет первой в группе К, Узбекистан – последний. Их соперники – Португалия и ДР Конго – делят второе/третье места после ничьей (1:1).

ЧМ-2026. Группа К

Первый тур. 18 июня

Узбекистан – Колумбия – 1:3

Голы: Файзуллаев, 60 – Муньос, 40, Диас, 65, Кампас, 90+9

События матча

90’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Хаминтон Кампас (Колумбия), асcист Кучо Эрнандес.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Колумбия), асcист Густаво Пуэрта.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Аббосбек Файзуллаев (Узбекистан).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Муньос (Колумбия), асcист Луис Диас.
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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