Узбекистан – Колумбия – 1:3. Феерия Диаса и дебют. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча первого тура группы К чемпионату мира 2026
18 июня в 05:00 началась дуэль Узбекистана и Колумбии в первом туре группы К на чемпионате мира 2026.
Местом проведения матча стала арена «Эстадио Банорте», что находится в мексиканском Мехико.
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Сборная Узбекистана навязала борьбу в дебютном матче на мундиале, но не смогла удержать свои ворота на замке.
Колумбийцы на классе разобрались с оппонентом, завершив матч со счетом 3:1.
Фееричным поединок выдался для Луиса Диаса, который и гол забил, и ассист отдал.
После первого тура Колумбия идет первой в группе К, Узбекистан – последний. Их соперники – Португалия и ДР Конго – делят второе/третье места после ничьей (1:1).
ЧМ-2026. Группа К
Первый тур. 18 июня
Узбекистан – Колумбия – 1:3
Голы: Файзуллаев, 60 – Муньос, 40, Диас, 65, Кампас, 90+9
События матча
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